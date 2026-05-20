"Еконт" разкри опит за присвояване на нейни активи за милиони

Фирмата благодари на МВР за предотвратен опит за изнасяне в чужбина на 47 влекача

Днес, 14:41
Еконт
Фирмата концентрира бизнеса си в логистиката

МВР е предотвратило опит за присвояване на активи на „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ АД за милиони. Това става ясно от официално съобщение на вътрешното министерство, в което се информира за благодарствен адрес от фирмата до министъра на вътрешните работи и директора на ОДМВР – Пловдив по повод успешно разследване на служители от отдел „Икономическа полиция“.

От него става ясно, че преди дни от логистичната компания "потърсили съдействието на разследващите във връзка с реална опасност част от техните активи да бъдат изведени нелегално извън пределите на страната". Обект на престъплението били притежаваните на лизинг 47 влекачи и полуремаркета, които дружеството преотдава чрез сублизинг на друга фирма. Според предварителната информация обаче, от там била подготвена схема за противозаконно разпореждане с чуждата собственост, при която товарните превозни средства да се транспортират в чужбина, твърди логистичната фирма.

По образуваното досъдебно производство под наблюдение на Районна прокуратура – Пловдив били предприети значителен по обем оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия. В условията на неотложност са претърсени офис и лек автомобил, а на ТИР паркинг край Пловдив са установени два от въпросните влекачи – със свалени регистрационни табели и натоварени в ремарке. Сред иззетите веществени доказателства има различни документи, фактури, печати, мобилни телефони. Разпитани са множество свидетели, част от тях и пред съдия от Районен съд – Пловдив. 

От събраните първоначални данни като заподозрян за обсебването е задържан 42-годишен мъж. С постановление на наблюдаващия делото прокурор той е привлечен като обвиняем за присвояване по Наказателния кодекс и е приведен в ареста за срок до 72 часа.

От писмото на логистичната фирма се разбира, че МВР е реагирало незабавно и е свършило работа за по-малко от 24 часа.

