Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Водачи на много луксозни коли се гониха и стреляха на пътя

На изхода от Хасково с боен пистолет е прострелян в крака 22-годишен младеж

Днес, 17:29
БНТ
Инцидентът блокира пътя за часове.

Водачи на много луксозни коли с изключително странни регистрационни номера се преследваха, биха и се стреляха с боен пистолет на пътя в Хасково. Резултатът е задържан 42-годишен мъж и прострелян и настанен в болница 22-годишен младеж.

Инцидентът се разигра в ранния следобед на изхода в посока Димитровград. На мястото имаше много полиция, като отцепени бяха поне четири автомобила. Простреляният е уцелен в крака, няма опасност за живота му.

По-късно от полицията в Хасково съобщиха, че инцидентът е станал в 13:20 часа. Патрул бил в района и забелязал спрели на платното скъпи автомобили. Помислили, че е станала катастрофа и спрели да окажат помощ. В същия момент видели как мъж вади пистолет и прострелва в коляното друг.

Служителите на МВР са задържали веднага стрелеца и са транспортирали пострадалия в МБАЛ - Хасково. Пистолетът, законно притежаван от задържания, е иззет от служителите. Работата по изясняване на причините за скандала и стрелбата продължава. Предстои привличане на извършителя в качеството му на обвиняем по образуваното досъдебно производство, допълниха от полицията.

Според неофициална информация преди инцидента луксозните коли са се преследвали на пътя. Пред репортери от Haskovo.net и eTV бащата на простреляния младеж обясни, че инцидентът е станал заради покупка на кола. Преди време синът му купил лек автомобил „Ауди“ за 35 000 евро от стрелеца. Оказало се, че колата била чужда, на трети човек, при това с неизплатени лизингови вноски. Младежът регистрирал колата в Хасково и след месец колата била конфискувана, тъй като била обявена за издирване, твърди още бащата.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

стрелба, Хасково, МВР

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски преминава в режим на оцеляване
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа