Арестуван е рецидивист в истинска полицейска униформа в София

При задържането му са открити голям брой полицейски униформи, белезници, както и бутафорно оръжие, но с истински боеприпаси

29 Май 2026
МВР илюстрира съобщението си с тази полицейска униформа
МВР илюстрира съобщението си с тази полицейска униформа

МВР арестува рецидивист в полицейска униформа в София. Това става ясно от официално съобщение на МВР.

От него става ясно, че на 26 май в социалните мрежи беше разпространен видеоматериал, показващ мъж, облечен в полицейска униформа, който размахва пистолет и се държи непристойно пред група младежи.

СДВР незабавно се самосезирала по случая и след предприетите действия от екипа по разследването за кратко време беше установена самоличността на мъжа – 49 годишен, криминално проявен. Той беше задържан вчера в обитаван от него фургон на бул. „Околовръстен път“. Оттам бяха иззети голям брой полицейски униформи, белезници, както и бутафорно оръжие, но с истински боеприпаси.

Мъжът е многократно регистриран в полицията за грабежи, кражби, хулиганство, осъждан. Задържан е с полицейска мярка до 24 часа. По случая се води бързо производство.

След доклад на материалите в Софийска районна прокуратура, мъжът е с повдигнато обвинение и наложена мярка „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

