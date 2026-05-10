Правят се големи промени при тестовете за алкохол и дрога на пътя

Съществени промени се правят при взимане на проби за алкохол и наркотици на пътя, при правилата за отказ от кръвни проби, както и при изследванията и доказването на резултатите. Това ставя ясно от пуснати за обществено обсъждане промени в Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози.

Измененията са направени от създадена със зповед на министъра на здравеопазването е създадена междуведомствена работна група. Тя е имала за задача да извърши преглед и изготви предложения за изменения и допълнения "с цел въвеждане на надлежен ред за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози". Допълнителен аргумент за промените са направени изменения в разпоредбата от Наказателния кодекс, предвиждаща, че който управлява моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози, установена по надлежния ред, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева.

С предложените промени в наредбата се въвеждат няколко основни изменения, както при пробите за наркотици, така и при тези за алкохол.

Така например се въвежда алтернативно изследване на остатъчното количество от орална течност (слюнка) от теста при положителен предварителен резултат за установяване употреба на наркотични вещества или техни аналози. Резултатите от теста подлежат на потвърждаване с изследване на кръвна проба или слюнка. Към момента голям брой от лицата, установени с положителен резултат за употреба на наркотични вещества при предварителното изследване на орална течност (слюнка), отказват предоставяне на кръвна проба, което прави невъзможно доказването на употреба, респ. налагането на санкция, пишат в мотивите авторите на промените.

С предложеното изменение, при подобен отказ като проба за изследване се изпраща остатъчната орална течност (слюнка) от теста от извършеното предварително изследване за допълнително лабораторно изследване чрез прилагане на доказателствен аналитичен метод. "По този начин употребата на наркотично вещество или негови аналози ще бъде категорично и еднозначно доказана по обективен и несъмнен начин. Изследването ще се извършва само в лабораториите, които разполагат към настоящия момент с аналитичен капацитет за извършването му", обяснява министерство на здравеопазването.

Предвиден е ред по запечатване, съхранение до изпращане и транспортиране до изследващата лаборатория. Въвежда се правилото, че употребата на наркотични вещества, установена с тест, се потвърждава с химико–токсикологично лабораторно изследване на кръвна проба, а в случаите на отказ на такова - с химико–токсикологично лабораторно изследване на остатъчната орална течност (слюнка) по теста, с който е установена употребата.

Друга промяна е, че отказът на лицето от медицинско изследване и предоставяне на кръвна проба ще се декларира на място, в момента на полицейската проверка. Съгласно действащата към момента наредба, при положителен резултат от предварително изследване за употреба на наркотични вещества, лицето се съпровожда до лечебно заведение за медицинско изследване. Анализът на практиката към момента показала, че в голяма част от случаите лицата декларират отказ от медицинско изследване и предоставяне на кръвна проба, което води единствено до ангажиране на ресурс на МВР за съпровождането им, както и излишно ангажират медицинските специалисти в лечебните заведения, при оформянето на необходимите по реда на процедурата документи.

Въвежда се съпровождане от полицейски орган до мястото за извършване на установяване с доказателствен анализатор или на медицинско изследване и вземане на кръвни проби на лице, което управлява МПСи откаже да му бъде извършена проверка по надлежния ред за установяване на употребата на алкохол и/или наркотични веществ, след като е било наказвано за някое от тези деяния по административен ред. Посоченото деяние съставлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс, което обосновава необходимостта от по-сериозен контрол. Анализът на практиката показал, че в случаи на отказ от предварително изследване с техническо средство или тест, след издаване на талон за изследване и определяне на срок за явяване в лечебното заведение, непридружаваното лице често пъти декларира употреба на алкохол и/или наркотични вещества в този прозоречен период от време, което на по-късен етап затруднява установяването на обективната истина. Независимо от въвеждането в наредбата на изискване за деклариране неупотребата в посочения период, с цел недопускане на подобни действия от страна на изследваното лице или твърденията му на по-късен етап, целящи да компрометират получения резултат от изследването, се предлага насочените по този ред лица да бъдат придружавани до определеното място за потвърждаващо изследване.

Заличава се необходимостта да се взема и проба урина като контролна. Тази промяна е с оглед въвеждането на алтернативната възможност за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози с остатъчната орална течност (слюнка) по теста, с който е установена употребата.

Въвежда се и изискване на водачите при проверките да бъдат разяснявани последиците от евентуален отказ от изследване, предвидени в Наказателния кодекс и Закона за движението по пътищата. С оглед нанесените промени се актуализират и образците на талон и медицинско свидетелство.