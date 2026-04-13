Трима министри създават Библия за всички кандидат-шофьори

Трима министри вкарват в огромна наредба всички пътни знаци, маркировки и сигнали. Това става ясно от пуснатия за обществено обсъждане в Правителствения портал за консултации нормативен акт. Тя ще е нещо като Библия за всички настоящи и бъдещи шофьори.

Вътрешният министър Емил Дечев, регионалният министър Николай Найденов и транспортният министър Корман Исмаилов са се подписали под наредба с дългото заглавие "за значението, видът, формата и цветовото оформяне на светлинните сигнали, на пътните знаци, на пътната маркировка, на другите средства за сигнализация, на опознавателните знаци, поставяни на превозното средство, както и на средствата за подаване на сигнали към участниците в движението от контролните органи".

На близо 130 страници, в 223 члена и 48 приложения са описани всички възможни пътни знаци, всички варианти на пътна маркировки, сигналите на пътя, показани са всички техни изображения, описани са правилата, по които изглеждат и за това как точно трябва бъдат поставени. В момента тези норми са в няколко отделни нормативни акта.

"Основна цел на предлагания проект на ПМС е повишаване на яснотата, предвидимостта и достъпността на нормативната уредба. Обединяването на разпоредбите за значението на светофарите, пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализация цели обединяване на правилата за средствата, даващи информация към участниците в движението по пътищата на едно място, което да доведе до систематизация, улесняваща обучението на кандидатите за водачи на МПС и дейността на контролните органи, както и по-лесно възприемане и по-добро познаване на правилата от участниците в движението по пътищата", обясняват министрите.