МВР арестува четирима служители на ТЕЦ "Бобов дол" заради изборите

Категорично се противопоставяме на опитите да бъдем замесвани в „отчитане на активност", обявиха в позиция от дружеството

16 Апр. 2026Обновена
Илияна Кирилова

Полицаи от Районното управление в Бобов дол и Областната дирекция на МВР (ОДМВР) – Кюстендил задържаха четирима служители на ТЕЦ „Бобов дол“ и иззеха счетоводни документи, списъци с имена и предложения за награди от различни кабинети. Това съобщи говорителят на ОДМВР – Кюстендил Катя Табачка, цитирана от БТА.

При извършваните проверки в кабинет в административната сграда в каса са открити и иззети и пет цилиндрични опаковки взривно вещество по 200 грама, допълни Табачка. Тя поясни, че действията на полицията са вследствие на получен сигнал за приготвени списъци и големи суми пари с цел склоняване на избиратели да гласуват в полза на определена политическа партия.

Служители на Районно управление - Кюстендил са предприели специализирани действия за проверка на информация, че 48-годишен кюстендилец се подготвя да склони избиратели да упражнят правото си на глас в полза на определена политическа сила в предстоящите избори, като разполага с голяма сума пари и списъци с имена и ЕГН-та. При проверката от автомобила му са иззети откритите 5450 евро, тетрадка и тефтер с изписани имена и парични суми. 48-годишният мъж и 22-годишната му спътничка са задържани с полицейска заповед. 

РЕАКЦИЯ

По-късно днес ръководството на ТЕЦ "Бобов дол" излезе с позиция.

"Ръководството на дружеството оказа пълно съдействие на проверяващите органи. При претърсванията на територията на предприятието не са иззети никакви вещи или документи, които да сочат към незаконна дейност. В опит да оправдаят масираното си присъствие, органите на реда иззеха стандартна счетоводна документация, която е публично достъпна и проверявана многократно от десетки регулаторни органи. Представянето на рутинни финансови документи като „следи от изборни престъпления" е не само некомпетентно, но и граничи с абсурда", се казва в позицията.

"Категорично се противопоставяме на опитите името на ТЕЦ „Бобов дол" да бъде замесвано в „отчитане на активност" по време на избори. Когато институциите преувеличават резултатите от своята работа за сметка на бизнеса, това не е правосъдие, а разпространение на подвеждаща информация", посочва ръководството на предприятието.

Оттам обръщат внимание и на факта, че към съобщението на МВР е споменат 48-годишен мъж с 22-годишна придружителка, с намерена в автомобил сума около 5000 евро, които нямат нищо общо с ТЕЦ "Бобов дол", и които са обект на друга проверка. "Това е достатъчно красноречиво за „основателността" и подвеждащата информация в следствие на проведената акция", смятат от дружеството.

