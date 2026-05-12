Кметът на Лом е обвинен за търговия с гласове

Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по дело за престъпление против политическите права на гражданите, съобщи прокуратурата. Петров е кмет на Лом от 2023 г., кандидат на ГЕРБ.

Според държавното обвинение са събрани достатъчно доказателства за виновността му.

На 15 април в административната сграда на общинско предприятие в Лом кметът предложил по 50 евро на работници на предприятието, за да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция на изборите на 19 април, както и в полза на кандидат с определена преференция.

Ако вината му се докаже в съда, го заплашват от 2 до 7 години затвор и глоба в размер от 5112 до 15 338 евро.

Предстои прокуратурата да поиска от съда временното отстраняване на кмета от длъжност.

За този случай в навечерието на изборите разказа и служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев. "Установено е, че на 18 април 2026 г. около 11.30 ч. в социалната мрежа "Фейсбук" в личен профил на лице е качен клип със звукозапис и снимка на кмета на средно голяма българска община край... хубавия син Дунав, като в качения звукозапис се чува, че се агитират служители на ОП "Чистота" и се дават указания за гласуване в полза на определена политическа партия и конкретна преференция. В клипа се споменава и предлагането на парична облага, а именно на сумата от 50 евро, както и изготвянето на списък", разказа Дечев във Фейсбук. Той допълни, че е установено кой е авторът на клипа, той е разпитан като свидетел и това е дало старта на делото.

Пред БНР в деня на изборите кметът отрече някога да е "предлагал и давал 50 евро".