Радев спечели ромските секции при вяла активност

Втора сила е ДПС, и МЕЧ е с позиции

Днес, 07:11
БГНЕС
В дните на вота полицията организираше постоянни хайки из села и гета, което се отрази на резултатите.

"Прогресивна България" (ПБ) е победител в ромските секции при пъстър вот и не особено висока активност. Това показва извадка от протоколи на т.нар. рискови секции. Не се забелязва фрапантен брой на невалидните бюлетини, а паралелът с вота през 2024 г. е интересен.

В пловдивския квартал "Столипиново" в три от секциите положението е следното: при активност около 30% партията на Румен Радев взема 29 бюлетини, странно на второ място с 11 е формацията "Трети март" (съседен номер на ДПС); ПБ печели с 30 гласа при 195 гласували от общо 468 избиратели, втора е ДПС; ПБ бие ДПС с 42 на 12 при 116 гласували от 730 души по списък. През 2024 г. в тези три секции броят на гласувалите е приблизително същият, а победител е ГЕРБ съответно с 38, 44 гласа и 107 гласа.

В столичните "Факултета", "Филиповци" и "Христо Ботев" победител отново е ПБ, втора е ДПС, добре се представя и МЕЧ. Но обвинения за нагласен вот трудно може да има, защото в една от секциите на "Факултета", например, активността е под 20%, а формацията на Радев печели с едва 79 бюлетини. В друга секция от 886 общо избиратели са се явили 163, резултатът на ПБ е 58. "Ново начало" бе победител преди 2 години в тези райони.

Варна, секция от "Максуда: 853 души по списък, 71 бюлетини, 25 са за ПБ; през 2024 г. гласоподавателите са били 179, 90 гласуват за "Ново начало".

В Стара Загора, квартал "Лозенец", в три от секциите активността е 22% - 25%. В едната партията на Радев взема 84 гласа, второто място е за МЕЧ с 31, ДПС е с 9 по-малко. Във втората секция ПБ триумфира със 101 от 150 валидни бюлетини (50 невалидни). В третата ПБ отново е първа със 70 гласа, втора е МЕЧ с 37. В четвъртата секция при активност към 18% ДПС бие ПБ с 59 на 42 гласа. Преди малко по-ниска активност преди 2 години най-много гласове печели ГЕРБ.

 

ДРУГИ "ЧУВСТВИТЕЛНИ" МЕСТА

ДПС не може да се оплаче от село Мечка, Плевенско - при активност над 60% печели с 242 гласа, втора е ПБ с 32. През 2024 г. гласовете са отишли при фракцията на Доган. В размирния Буковлък сега, въпреки екшъни, превенции и т.н., при активност, приблизително колкото в страната, ДПС събира най-много от гласовете. В сливенското село Сотиря в едната секция при 203 гласували от 895 по списък, 75 гласа са за ПБ, 12 за ГЕРБ, 10 за ДПС. В другата секция в Сотиря от възможни 952 избиратели са се явили 69, като 24 са пуснали за ПБ. През 2024 г. лидер в двете секции е ГЕРБ.

Ключови думи:

ромски секции, роми, търговия с гласове, резултат, секции, парламентарни избори, Столипиново, Факултета, Максуда

Още новини по темата

Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
15 Апр. 2026

5 особености на парламентарните избори в Унгария
11 Апр. 2026

Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
25 Март 2026

Чудовищен обем боклуци бяха изнесени от Варненското езеро
26 Юли 2025

Бездомните роми от "Захарна фабрика" блокираха бул. "Сливница"
17 Апр. 2025

Бездомни роми от "Захарна фабрика" опъват палатки пред общината
16 Апр. 2025

Партийната ни система - бостан с лудогорско плашило
16 Ноем. 2024

Борисов разчита на обществената амнезия
21 Окт. 2024

Координаторът за изборите се загрижи за ролки хартия от предния вот
09 Окт. 2024

ДаБГ прати сигнал за търговия с вот с 200 имена
08 Окт. 2024

Светият синод призова да се молим заради изборите
26 Септ. 2024

София дава сметище във "Факултета" за паркинг на СДВР
14 Май 2024

И след присъда продаденият глас е на сметка

10 Февр. 2024

Калин Стоянов: Всяка партия участва в купуването на гласове

30 Окт. 2023

