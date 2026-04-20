Радев спечели ромските секции при вяла активност

"Прогресивна България" (ПБ) е победител в ромските секции при пъстър вот и не особено висока активност. Това показва извадка от протоколи на т.нар. рискови секции. Не се забелязва фрапантен брой на невалидните бюлетини, а паралелът с вота през 2024 г. е интересен.

В пловдивския квартал "Столипиново" в три от секциите положението е следното: при активност около 30% партията на Румен Радев взема 29 бюлетини, странно на второ място с 11 е формацията "Трети март" (съседен номер на ДПС); ПБ печели с 30 гласа при 195 гласували от общо 468 избиратели, втора е ДПС; ПБ бие ДПС с 42 на 12 при 116 гласували от 730 души по списък. През 2024 г. в тези три секции броят на гласувалите е приблизително същият, а победител е ГЕРБ съответно с 38, 44 гласа и 107 гласа.

В столичните "Факултета", "Филиповци" и "Христо Ботев" победител отново е ПБ, втора е ДПС, добре се представя и МЕЧ. Но обвинения за нагласен вот трудно може да има, защото в една от секциите на "Факултета", например, активността е под 20%, а формацията на Радев печели с едва 79 бюлетини. В друга секция от 886 общо избиратели са се явили 163, резултатът на ПБ е 58. "Ново начало" бе победител преди 2 години в тези райони.

Варна, секция от "Максуда: 853 души по списък, 71 бюлетини, 25 са за ПБ; през 2024 г. гласоподавателите са били 179, 90 гласуват за "Ново начало".

В Стара Загора, квартал "Лозенец", в три от секциите активността е 22% - 25%. В едната партията на Радев взема 84 гласа, второто място е за МЕЧ с 31, ДПС е с 9 по-малко. Във втората секция ПБ триумфира със 101 от 150 валидни бюлетини (50 невалидни). В третата ПБ отново е първа със 70 гласа, втора е МЕЧ с 37. В четвъртата секция при активност към 18% ДПС бие ПБ с 59 на 42 гласа. Преди малко по-ниска активност преди 2 години най-много гласове печели ГЕРБ.

ДРУГИ "ЧУВСТВИТЕЛНИ" МЕСТА

ДПС не може да се оплаче от село Мечка, Плевенско - при активност над 60% печели с 242 гласа, втора е ПБ с 32. През 2024 г. гласовете са отишли при фракцията на Доган. В размирния Буковлък сега, въпреки екшъни, превенции и т.н., при активност, приблизително колкото в страната, ДПС събира най-много от гласовете. В сливенското село Сотиря в едната секция при 203 гласували от 895 по списък, 75 гласа са за ПБ, 12 за ГЕРБ, 10 за ДПС. В другата секция в Сотиря от възможни 952 избиратели са се явили 69, като 24 са пуснали за ПБ. През 2024 г. лидер в двете секции е ГЕРБ.