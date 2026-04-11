5 особености на парламентарните избори в Унгария

EPA/BGNES Председателят на унгарската ЦИК Атила Над показва комбинираната бюлетина за изборите. В Унгария по-голямата част от депутатите са избрани мажоритарно, а гласовете на загубилите този вот се прибавят към пропорционалното участие на партиите им в изборите.

Основната интрига на изборите за парламент в Унгария лежи на повърхността. Тя се състои в това дали на власт ще остане Виктор Орбан и неговата партия „Фидес“, които управляват страната вече 16 години, или нов министър-председател ще стане лидерът на опозиционната „Тиса“ Петер Мадяр.

Но в Унгария - страна с уникална избирателна система, повсеместно недоверие към социолозите и проточен до седмица процес на преброяване на гласовете - нюансите са важни.

Би Би Си разказва за спецификата на изборите в Унгария - нещата, които задължително трябва да се имат предвид, наблюдавайки финалната права на най-важните избори, които в момента се провеждат в Европа.

Първо: пазете се от социологическите проучвания

Резултатите от предизборните социологически проучвания дават коренно различна картина за прогнозите за изхода от утрешното гласуване. Независимите социологически центрове предричат уверена победа на партия „Тиса“. В същото време проправителствените медии, доминиращи унгарското медийно пространство, публикуват данни от проучвания, провеждани от близки до властта центрове, според които мнозинство в парламента ще запази партията на Виктор Орбан.

От една страна, опитът от предишни изборни кампании подсказва, че в този случай по-скоро трябва да се вярва на независимите центрове. От друга - будапещенски експерти, с които разговаря Би Би Си, изразяват редица предупреждения по този въпрос.

Първо, особеност на тази кампания е изключително високият процент откази да се отговаря на въпросите на социолозите, провеждащи проучвания. Един от нашите събеседници заяви, че в хода на някои политически проучвания до 3/4 от респондентите са отказвали да общуват с анкетьорите. Разбира се, социологическата наука е разработила методи за компенсиране на липсата на техните гласове, но точността на проучванията от това със сигурност не се повишава.

Второ, смята се, че определени слоеве от унгарското общество традиционно не отговарят от социолозите. Става дума преди всичко за жителите на провинцията, конкретно - за избирателите с най-ниско ниво на образование и благосъстояние. Експертите отбелязват: счита се, че в тези среди най-популярният политик е Виктор Орбан.

Трето, опозицията и независими журналисти заявяват, че в навечерието на изборите властта е задействала масова система за купуване на избиратели. Авторите на публикуваното в края на март разследване „Цената на гласа“ твърдят, че ако схемата сработи, партията на Орбан ще може донякъде да коригира резултата си в посока нагоре.

От друга страна, социолозите, с които разговаряхме, отчитат известен ръст на показателите на „Тиса“ през последните няколко седмици преди изборите. Нашите събеседници обясняват тази тенденция с това, че именно на финалната права започват да се определят избиратели, които по-рано са се затруднявали да отговорят на въпроса за предпочитанията си. Техният дял още преди месец социолозите оценяваха приблизително на 1/3 от общия брой избиратели. Още тогава се изказваха предположения, че тези хора по-скоро принадлежат към противниците на действащата власт.

Как ще се наложи едно върху друго действието на всички тези фактори, е много трудно да се предвиди, затова и със сигурност не бива да се поздравява победителят в унгарските избори предварително.

Второ: разберете системата

Изборите за парламент в Унгария се провеждат по уникална избирателна система. Тя, както твърдят независими наблюдатели, е била специално калибрирана така, че в пълно съответствие със закона допълнително предимство да получава партия „Фидес“.

По-голямата част от депутатите - 106 от 199 - се избират в едномандатни райони с относително мнозинство от гласовете, тоест на избори в един тур.

Спецификата на унгарската мажоритарна система се състои в начина на „разчертаване“ на районите. Общата закономерност е, че в провинциалните, селски райони по правило живеят по-малко избиратели, отколкото в тези, които се намират в големите градове. На практика това означава, че за да получи депутатски мандат, кандидатът, който се кандидатира в провинцията, трябва да събере по-малко гласове, отколкото този, който се кандидатира в града. С други думи, гласът на един провинциален избирател в тази система тежи повече от гласа на жител на столицата.

Такова свойство на системата явно играе в полза на партия „Фидес“, чиито позиции в селата и малките градове на Унгария се считат за особено силни, а в самата Будапеща — напротив, има какво да се желае.

Останалите 93 депутатски мандата се разпределят между партиите, преминали 5-процентния избирателен праг. При това те се разпределят не просто пропорционално, а с отчитане на доста сложна система от компенсационни гласове.

Ако много се опрости описанието, тя се състои в това, че към гласовете, които конкретната партия е получила по партийните листи, се добавят всички гласове, дадени за издигнатите от тази партия кандидати, които са се кандидатирали в едномандатни райони, но са загубили.

Подобна система се прилага в някои страни по света, но унгарската специфика е в това, че „бонусни“ гласове от всеки конкретен район получават не само партиите, чиито кандидати са загубили, но и партията, която е издигнала кандидата победител. Към резултата на нейната партийна листа се добавя разликата между броя гласове, получени от победителя, и резултата на неговия най-близък конкурент.

Благодарение на тази разпоредба в законодателството партията, която е победила в мажоритарния район, печели два пъти: тя не само вкарва своя депутат в парламента, но и добавя към сметката на партийната листа част от гласовете, дадени за него.

Според изчисленията на будапещенския център Political Capital, прилагането на тази разпоредба на предишните парламентарни избори е донесло на „Фидес“ пет допълнителни депутатски мандата. Това означава, че ако не беше тя, партията на Орбан нямаше да може да формира конституционно мнозинство в сегашния парламент.

Да се разбере тази система наистина е доста сложно. Но основните изводи, които трябва да се направят от нейното прилагане на практика, са прости.

Първо, мажоритарният компонент на унгарските избори е по-важен от партийния. Не само че в едномандатните райони се избират мнозинството от депутатите в парламента, но и резултатите от мажоритарната част на изборите силно влияят върху тяхната пропорционална част.

Второ, поради това обстоятелство публикуваните преди изборите партийни рейтинги може да не отразяват съотношението на силите в бъдещия парламент. Нещо повече, партията, чийто листи покажат най-висок резултат в пропорционалната част на изборите, изобщо не е задължително да получи мнозинство в новия парламент.

Трето, особеностите на унгарската система водят до това, че процесът на преброяване на гласовете и определяне на победителя на изборите може да бъде дълъг и мъчителен. Този път е възможно да трае дори седмица.

Трето: не очаквайте бързи резултати

Нека веднага уточним: в случай че предимството на една от партиите-участнички в изборите над конкурентката ѝ е преобладаващо, още в нощта на изборите в нейния офис ще отварят шампанско. Доверието към изборите в Унгария е доста високо и, въпреки високото ниво на политическа поляризация на обществото, възможността за масови фалшификации именно в деня на гласуването не се разглежда като сериозно. Но ако резултатите на фаворитите са доста близки, окончателният резултат ще трябва да се чака доста дълго.

Защото тук на сцената излиза още една особеност на унгарските избори - дистанционното гласуване.

Работата е там, че избирателите в чужбина, които са запазили унгарски адрес на регистрация, получават две бюлетини и гласуват не само за партийна листа, но и за мажоритарен кандидат в своя роден район.

Същото се отнася и за онези избиратели, които са се регистрирали да гласуват на територията на Унгария, но извън своя район.

„Номерът“ на унгарската избирателна система е, че гласовете, подадени в задграничните избирателни секции и извън „родния“ район, не се преброяват веднага след затварянето на тези секции. Тези бюлетини се запечатват и се изпращат в Будапеща, а оттам - в районите.

С други думи, избирателната комисия например в Дебрецен първо преброява гласовете, подадени в деня на изборите там, на място. А след това чака от Будапеща да бъдат доставени бюлетините на унгарците, гласували в Мишколц, Сегед, Лондон, Ню Йорк и още кой знае къде, преброява тези гласове и съответно коригира първоначалния резултат.

Законодателството гласи, че това окончателно преброяване трябва да приключи не по-късно от шестия ден след „основните избори“. Тоест в нашия случай - не по-късно от събота, 18 април.

Тази година за гласуване от чужбина и извън своя избирателен район са се регистрирали рекорден брой избиратели и това може съществено да повлияе на крайните резултати от изборите.

Буквално тази сряда лидерът на партия „Тиса“ Петер Мадяр заяви, че приблизително в 30–40 мажоритарни района разликата между водещите кандидати в изборната надпревара е в рамките на хиляда гласа, така че напрежението в следизборния период ще бъде невероятно.

А като се отчете влиянието, което резултатите от изборите в мажоритарните райони оказват върху пропорционалната част на изборите, технически е възможен вариант, при който дори приблизителното разпределение на мандатите в бъдещия парламент на Унгария ще бъде трудно за моделиране чак до 18 април.

Четвърто: не забравяйте за третата партия

Да, наблюдателите на унгарските избори често изпускат от внимание факта, че в кампанията участват не само партиите на Виктор Орбан и Петер Мадяр. Освен тях, в листите избирателят ще открие лявата „Демократическа коалиция“, сатиричната Партия на двуопашатото куче и крайнодясната „Наше отечество“ (Mi Hazánk).

И ако резултатите на първите две партии балансират на границата на статистическата грешка, то ултрадесните, според някои проучвания, имат шанс да преодолеят петпроцентния избирателен праг.

Именно затова, казват будапещенските експерти, факторът избирателна активност става толкова важен. Грубо казано, привържениците на „Наше отечество“ са сравнително изолирана в политически смисъл, мобилизирана, но числено ограничена група избиратели. И преминаването на тази партия над 5-процентния праг зависи от това колко избиратели на другите партии ще участват в гласуването.

С други думи, свръхвисоката избирателна активност в поляризирано общество най-вероятно ще доведе до размиване на резултата на „Наше отечество“ и до формиране в Унгария на двупартиен парламент.

Теоретично фракцията на ултрадесните може да се превърне в „златна акция“ в бъдещия унгарски парламент, особено ако нито „Фидес“, нито „Тиса“ успеят да получат абсолютно мнозинство на изборите.

Пето: краят е само началото

Най-вероятният изход от изборите спечелването на мнозинство или от „Фидес“ на Виктор Орбан, или от „Тиса“ на Петер Мадяр.

И ако продължаването на управлението на действащия министър-председател на Унгария едва ли ще донесе на страната някакви сътресения - ще оставим настрана възможните следизборни протести на опозицията, това е тема за друг разговор, - то от идването на власт на „Тиса“ и избирането на Петер Мадяр за министър-председател мнозина очакват незабавни фундаментални промени в живота на Унгария.

Тези очаквания може да не се оправдаят и това е още едно свойство на дизайна на политическата система, изградена през годините на управлението на Виктор Орбан.

Работата е там, че според конституцията на Унгария много ключови аспекти от живота на страната - от семейната политика до работата на Националната банка и от пенсионната система до местното самоуправление - се регулират от специални „кардинални закони“, които могат да бъдат променени само с конституционно мнозинство на депутатите в парламента, две трети от неговите членове.

Днес Петер Мадяр твърди, че шансовете за постигане на такъв резултат при неговата „Тиса“ съществуват: нейните привърженици просто трябва неуморно да работят до последния ден на кампанията.

Нещо повече, публикуваното преди дни проучване на социологическата фирма Median определя получаването на две трети от мандатите от „Тиса“ като реално (ръководителят на канцеларията на Орбан Гергей Гуляш веднага обвини социолозите във фалшификация, заявявайки, че тяхната лъжа ще стане очевидна още на следващия ден след изборите).

Въпреки това още сега наблюдатели в Будапеща се питат как ще се държи Петер Мадяр, ако полученото от него парламентарно мнозинство не е конституционно, а обикновено: дали ще се опита да работи с „ограничена функционалност“ или ще поеме курс към предсрочни избори, за да се опита на вълната на успеха да изкачи нов политически връх.