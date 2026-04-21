Плеяда непрежалими депутати са аут

На кого ни оставят? Този шеговит въпрос е съвсем актуален, след като мъже (тук-там и жени) "икони на парламентаризма" са на път да не получат мандат след цунамито на "Прогресивна България". Разбира се, списъкът е с лица от партии, минали 4%. Няма нужда да се уточнява, че фигури като Станислав Балабанов и Ивелин Михайлов, например, също ни лишиха от себе си занапред.

Списъкът задължително трябва да започне с Йордан Цонев, депутат цели 25 години. Някога от СДС, после ДПС, верен ту на Ахмед Доган, ту на Делян Пеевски, той бе пилон на българската финансова система 13 парламента. Свиването на ДПС до 7.1% удари сериозно мандатите ѝ, без представител увиснаха районите Варна и Велико Търново. Водач там, Цонев пи студена вода. Но ударът за ДПС е гръмовен, тъй като и легендарният Хамид Хамид, сянка на Пеевски в последните години, има проблеми - не се очаква мандат за ДПС в Габрово, където бе водач, а в шуменското подреждане бе изместен след преференции от Айсел Мустафова. Местни медии очакват Мустафова да бъде натисната да се откаже, а самият водач на листата - Нида Ахмедов, и без това щял да се върне като кмет на Каолиново. Друго популярно лице - Станислав Анастасов, също е напът да коригира трудовата си книжка. Мъките на ДПС продължават с Ертен Анисова (под въпрос от Добрич, категорично без да влезе от Варна), Хюсеин Хафъзов (Бургас, Сливен), както и с Ерджан Себайтин (Варна). За протокола: Стефка Костадинова (Пловдив) също няма да е депутат.

ГЕРБ ще е без старозагорското острие Маноил Манев. Той бе изместен от второто място в листата от Илияна Жекова от Казанлък, като най-вероятно мандат ще получи само Красимир Вълчев. Бившата председателка на правната комисия в парламента Ана Александрова отпада от парламента, също и младата варненска надежда Кристиян Ганчев. Николай Нидал Алгафари няма да е депутат. Друга варненска надежда, също и зам.-кмет на район "Владислав Варненчик" - Мария Димитрова, скача осем места нагоре, лишавайки от депутатски мечти Мирослав Боршош. В съседния Шумен също се случи мащабно разместване, след като десетият и слабоизвестен Мартин Илиев изпревари с преференции бившия кмет и настоящ областен лидер Любомир Христов. Най-вероятно и Младен Шишков (град Раковски, Пловдив-област, втори след Цвета Караянчева), ще сдаде. Няма да е депутат и Красен Кралев.

На благоевградчанката Цвета Рангелова и пазарджиклията Стоян Таслаков също ще им трябва допълнителен пропуск, за да влизат при колегите си от "Възраждане" в Народното събрание. Слабото представяне на ПП-ДБ, особено в Кюстендил и Враца, означават "довиждане" за Васил Пандов и Деница Симеонова.

Истинската драма в ПП-ДБ обаче е друга. На косъм виси Манол Пейков, което, както може да се очаква, се изживява на живот и смърт в социалните мрежи.

Положението е следното: Асен Василев води листата в родното Хасково, обаче и в родния на Пейков Пловдив (Пловдив - град). Чило Попов, голям приятел на Пейков, скочи от осмо на второ място в пловдивската листа благодарение на преференции. За него постоянно агитираше... самият Пейков. Той пък бе втори, съответно Попов измести баш него. Тъй като е възможно мандатите за ПП-ДБ от листата да са два, много от симпатизантите на ПП-ДБ виждат за напълно естествено двамата приятели да са депутати - би станало, ако Василев влезе от Хасково. По обед вчера плъзна информация, че Василев щял да избере Пловдив. Той по принцип влиза от Хасково, но този път щял да накаже колегите си, задето организирали преференциална надпревара - уговорката била точно в Пловдив да няма. Освен всичко останало, това е поредният скандал в коалицията по оста ПП-ДБ, тъй като Василев е от ПП (лидер), а Пейков и Попов от ДБ ("Да, България).

Гореописаните драми не са потвърдени официално. Обаче явно Василев точно това смята да направи, защото следобед вчера бе организирана мощна кампания от "Да, България" в защита на Пейков. "Манол понякога ме прегръща нарочно, за да ме дразни, защото знае, че съм злобна и не обичам", гласи част от прочувственото есе на Елисавета Белобрадова. "Друг лидер от коалицията не водеше две листи, доколкото знам", написа пък Стела Николова по адрес на Василев, общувайки със симпатизант след своя позиция във възхвала на Пейков.

Не е ясно как ПП-ДБ ще решат драмата, ако все пак мандатът от Пловдив-град е един.