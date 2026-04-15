Двама министри питат ще иска ли Сарафов имунитетите на 30 кандидат-депутати

В прокуратурата има 30 преписки за изборни престъпления, свързани с кандидат-депутати. На ход е прокуратурата - да прецени дали да ги привлече като обвиняеми и да поиска имунитетите им. Въпросът, на който трябва да отговори е - дали не го прави, защото знае, че Борислав Сарафов е нелегитимен изпълняващ функциите главен прокурор.

Тези въпроси поставиха тази вечер на извънреден брифинг министрите на правосъдието и на вътрешните работи Андрей Янкулов и Емил Дечев, които се явиха заедно с премиера Андрей Гюров, за да говорят за разследванията за изборни престъпления и търговия с гласове.

Вътрешният министър Дечев увери, че МВР работи срещу всички нива на организираната престъпна дейност, свързана с купуването на гласове, с контролиран и корпоративен вот. Той съобщи, че на прокуратурата са пратени 30 случая срещу лица с кандидат-депутатски имунитет, за които има данни за извършено престъпление. По тях има образувани прокурорски преписки. "На ход е прокуратурата. Да прецени дали да ги привлече като обвиняеми и да поиска имунитетите им", каза министърът. Правосъдният министър Янкулов допълни, че прокуратурата трябва да отговори дали не предприема действия, защото има притеснения, че ръководството ѝ е нелегитимно.

Дечев разказа и два случая, които нарече "тревожни" и определи като затрудняване на работата на МВР от страна на прокуратурата. Първият е как след залавяне на лица, които се подготвят да купуват гласове и са задържани 90 000 евро - най-голямата единична сума, хваната досега, в същата седмица директорът на ОДМВР в Пловдив, където се развива действието, получава получава призовка от прокуратурата да се яви, за да бъде привлечен като обвиняем. "Нас това ни тревожи. Ние очакваме да работим заедно с прокуратурата", каза министърът. И разказа, отново без никакви подробности, и случай на отстраняване от длъжност на зам.-областния директор на ОДМВР в Пазарджик.

"Колеги, не ги пускайте" - това очакваме да каже прокуратурата", посочи и премиерът Гюров. По думите му "има голям риск изборите да бъдат опорочени по кабинените". "Обществото е омерзено от половинчата справедливост", каза още премиерът.

ПО-РАНО

По-рано в тв интервю Дечев допусна, че е оказан натиск върху прокурор в Момчилград, който е преразгледал постановлението си в случая с арестувания шеф на пощенската станция за Кърджалийска област. На 25 март главният секретар Георги Кандев съобщи за случая. Шефът на пощенската станция бе арестуван, защото "е заплашвал и убеждавал служители на хуманитарна организация да обясняват на получаващи хранителни помощи в кърджалийското село Бенковски, че хранителните продукти се дават от определена партия, за която трябва да гласуват на предстоящите избори на 19 април". След това кметът на Кърджали поведе група мъже към полицейското управление, за да освободят арестанта.

Днес пред Нова тв вътрешният министър Емил Дечев разказа, че прокурор в Момчилград първо е издал постановление шефът на пощенската станция да бъде привлечен към наказателна отговорност, защото са налице две извършени престъпления. "Няколко часа по-късно обаче същият магистрат е издал нов документ, в който пише, че разследването не е било всестранно, ето защо трябва да се събират още доказателства. Затова задържаният трябва да бъде разпитан като свидетел, това е изводът на прокурора. Не мога да изключа външна намеса“, заяви министър Дечев.

По същия повод Божидар Божанов от ДБ коментира:

Емил Дечев обяви две скандални обстоятелства:



1) прокуратурата пази купувачите на гласове като или не им повдига обвинения, или първо им повдига, а няколко часа по-късно се отказва от обвиненията



2) прокуратурата тормози ръководители на областни дирекции на МВР, като точно една… — Bozhidar Bozhanov (@bozhobg) 15 април 2026 г.

По повод тира, който нарочно запуши тунел "Витиня" в понеделник, министърът каза, че "има данни, че камионът на собствен ход е можел да излезе от тунела. Има експертиза, която го доказва. Възникват въпросите защо в такъв случай шофьорът не е отпушил тръбата, отбивайки след нея. Водачът е запречил две ленти в тунела, трябва да се замислим защо. Според проверка на МВР фирмата собственик на товарния автомобил е „Драма Транс 95“, чийто едноличен собственик е активист на политическа партия. „Освен това е участвал на предходни избори като член на СИК. Така че не мога да изключа версията, че камионът е политическа провокация. Целта може да бъде компрометиране на служебното правителство, а също така и пропаганда на определени партии“, допълни Дечев. И уточни, че наблюдаващият прокурор трябва да съгласува с разследващия полицай евентуално обвинение за водача на камиона.

Според министъра подозрения буди и фактът, че шофьорът е отказал безплатна пътна помощ в близост, за сметка на желанието да чака дойде такава от града на седалището на фирмата собственост. А това, от своя страна, е означавало чакане от 2 два часа.

Министърът съобщи още, че има "информация, че в следващите дни се подготвя огромна сума от фалшиво евро за купуване на гласове, тоест търговия с вот без пари. Проверява се дали вече установените пари за изборна търговия съдържат неистински банкноти. Имаме успехи на ниски нива на купения вот, за съжаление е по-трудно да се достигне до по-високите. Някои партии се открояват, а има и такива, за които няма сигнали, както и трети с единични сигнали, които се оказват понякога и непотвърдени“.

Министърът изрази надежда да има повече обвинителни актове и осъдителни присъди за виновните за купен вот. „Има активизиране срещу някои директор на ОД на МВР. Пример е Пловдив. След висящо производство, за което му е било намекнато от апелативен прокурор, е получил призовка да се яви като обвиняем. Става дума за досъдебно производство за принуда заради командировка на служител на МВР, по което е нямало движение повече от година. Правени са намеци и за съпругата на въпросния апелативен прокурор, която е колежка на шефа на областната дирекция. Подобен пример и от ОД на МВР в Пазарджик, чийто заместник-директор е отстранен от длъжност от Районния съд“, посочи Дечев.