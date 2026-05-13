Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

В Лом протестират за отстраняването на кмета

Днес, 07:59
Цветан Петров е кмет на Лом от ГЕРБ
Цветан Петров е кмет на Лом от ГЕРБ

Жители на Лом се събират на мирен протест днес пред общината, за да изразят недоволството си от управлението на кмета Цветан Петров. Те настояват кметът да бъде отстранен от поста си. Вчера прокуратурата обвини кмета, че е купувал гласове, но той засега остава на поста си. По бтв част от протестиращите съобщиха, че съдиите са си направили отвод и не са решили за отстраняването на Петров. Те казаха, че общината се управлява за лични облаги. 

Инициативата за мирния протест е на жителя на Лом Боян Белчев, който в социалните мрежи призовава това да се случи днес в 11 ч. пред сградата на общината, "където да изразим своето недоволство от обвинения кмет официално от прокуратурата". Протестиращите искат да се проведат извънредни местни избори. 

Петров е обвиняем по досъдебно производство за престъпление против политическите права на гражданите. Според обвинението той е предложил по 50 евро на 20 работници от "Чистотата". Един от работниците потвърди пред бТВ. Пред тв кметът каза: "Ама нали знаете, то е като на циганска сватба". 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Цветан Петров, Лом, купуване на гласове

Още новини по темата

Кметът на Лом е обвинен за търговия с гласове
12 Май 2026

Прокуратурата е обвинила само 34 души за изборни престъпления
20 Апр. 2026

ДПС е шампион по сигнали за купен вот
19 Апр. 2026

Дечев: В 20:01 ч. в неделя ще кажа кои партии купуват гласове
18 Апр. 2026

МВР разби група с 200 000 евро за купуване на гласове
17 Апр. 2026

МВР арестува четирима служители на ТЕЦ "Бобов дол" заради изборите
16 Апр. 2026

Двама министри питат ще иска ли Сарафов имунитетите на 30 кандидат-депутати
15 Апр. 2026

Общински съветници от Септември са задържани за купуване на гласове

15 Апр. 2026

Кандев: Иззехме 1 млн. евро от купувачи на гласове
14 Апр. 2026

Общински съветник в Разлог е арестуван за купуване на гласове
11 Апр. 2026

Полицията иззе от търговци на гласове 200 лични карти на починали хора
10 Апр. 2026

Премиерът отчете "цял парламент" задържани за купуване на гласове
08 Апр. 2026

Главният секретар на МВР: Гласове вече се купуват с фалшиви евро
03 Апр. 2026

Гюров: Иззехме половин милион евро за купуване на гласове
02 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса