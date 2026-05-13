В Лом протестират за отстраняването на кмета

Жители на Лом се събират на мирен протест днес пред общината, за да изразят недоволството си от управлението на кмета Цветан Петров. Те настояват кметът да бъде отстранен от поста си. Вчера прокуратурата обвини кмета, че е купувал гласове, но той засега остава на поста си. По бтв част от протестиращите съобщиха, че съдиите са си направили отвод и не са решили за отстраняването на Петров. Те казаха, че общината се управлява за лични облаги.

Инициативата за мирния протест е на жителя на Лом Боян Белчев, който в социалните мрежи призовава това да се случи днес в 11 ч. пред сградата на общината, "където да изразим своето недоволство от обвинения кмет официално от прокуратурата". Протестиращите искат да се проведат извънредни местни избори.

Петров е обвиняем по досъдебно производство за престъпление против политическите права на гражданите. Според обвинението той е предложил по 50 евро на 20 работници от "Чистотата". Един от работниците потвърди пред бТВ. Пред тв кметът каза: "Ама нали знаете, то е като на циганска сватба".