Общински съветници от Септември са задържани за купуване на гласове

Сингналът на мобилните оператори ще бъде усилен за изборите

15 Апр. 2026
Георги Кандев
Нова тв
Георги Кандев

Задържани са двама общински съветници от град Септември, област Пазарджик, заради подозрения за участие в схема за купуване на гласове, съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

Разследващите извършват претърсвания на общо седем адреса. Засега е открита сумата от около 27 000 евро. 

За огромна сума фалшиво евро, която ще бъде използвана по време на изборите съобщи и служебният премиер Андрей Гюров на брифинга на Координационния съвет за подготовка на предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Гюров започна брифинга, като отчете три успеха на правителството по отношение на подготовката на вота - паравани, които пазят избора, технологии, които правят вота по-достъпен и акциите срещу подмяната на вота.

"За първи път ще се гласува с паравани, като това не е само техническа подробност, а граница между свободния избор и контролирания вот", каза премиерът. Той изтъкна, че параваните запазват тайната на вота, слагат край на снимките, на ваденето на бюлетини от джоба и на използването на саморъчни средства за уцелването на правилното квадратче на бюлетината.

Премиерът разказа за разработено приложение за хора със зрителни увреждания, което ще позволи те да могат да чуят имената в лѝстата в своята изборна секция и да направят информиран избор. 

Като трети успех той определи това, че държавата е по-организирана от търговците на гласове. Премиерът се похвали с един милион конфискувани евро като акциите на полицията продължават.

Министерството на електронното управление увери, че сигналът на мобилните оператори да бъде усилен в неделя, включително в пограничните райони, за да бъде безпроблемно видеоизлъчването при преброяването на гласовете от вота. Това увери ресорният заместник-министър Николай Минев пред БНР:

"На предходните избори над 98% са били излъчванията в реално време, дори и в отдалечените населени места на територията на България, че са имали достатъчното покритие, но освен онлайн-излъчването, съществено е и че над 99% от всички записи, които са правени локално, са свалени и са налични за всички нас за последваща обработка и анализи".

Още новини по темата

Двама министри питат ще иска ли Сарафов имунитетите на 30 кандидат-депутати
15 Апр. 2026

Кандев: Иззехме 1 млн. евро от купувачи на гласове
14 Апр. 2026

Общински съветник в Разлог е арестуван за купуване на гласове
11 Апр. 2026

Полицията иззе от търговци на гласове 200 лични карти на починали хора
10 Апр. 2026

Премиерът отчете "цял парламент" задържани за купуване на гласове
08 Апр. 2026

Главният секретар на МВР: Гласове вече се купуват с фалшиви евро
03 Апр. 2026

Гюров: Иззехме половин милион евро за купуване на гласове
02 Апр. 2026

Адемов: Проверявани за вота задействат синдрома на "скъсания менискус"
31 Март 2026

Арестуваха рускиня за купуване на гласове в Стара Загора
28 Март 2026

Главният секретар на МВР: Купувачи на гласове са в листите за депутати
25 Март 2026

10 души са арестувани за купуване на гласове и наркотици
17 Март 2026

Осъден кмет най-после беше отстранен от поста
15 Февр. 2026

Кмет с присъда продължава да управлява
08 Февр. 2026

Мъж беше осъден за двойно гласуване за НС

06 Апр. 2025

