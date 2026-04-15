Общински съветници от Септември са задържани за купуване на гласове

Задържани са двама общински съветници от град Септември, област Пазарджик, заради подозрения за участие в схема за купуване на гласове, съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

Разследващите извършват претърсвания на общо седем адреса. Засега е открита сумата от около 27 000 евро.

За огромна сума фалшиво евро, която ще бъде използвана по време на изборите съобщи и служебният премиер Андрей Гюров на брифинга на Координационния съвет за подготовка на предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Гюров започна брифинга, като отчете три успеха на правителството по отношение на подготовката на вота - паравани, които пазят избора, технологии, които правят вота по-достъпен и акциите срещу подмяната на вота.

"За първи път ще се гласува с паравани, като това не е само техническа подробност, а граница между свободния избор и контролирания вот", каза премиерът. Той изтъкна, че параваните запазват тайната на вота, слагат край на снимките, на ваденето на бюлетини от джоба и на използването на саморъчни средства за уцелването на правилното квадратче на бюлетината.

Премиерът разказа за разработено приложение за хора със зрителни увреждания, което ще позволи те да могат да чуят имената в лѝстата в своята изборна секция и да направят информиран избор.

Като трети успех той определи това, че държавата е по-организирана от търговците на гласове. Премиерът се похвали с един милион конфискувани евро като акциите на полицията продължават.

Министерството на електронното управление увери, че сигналът на мобилните оператори да бъде усилен в неделя, включително в пограничните райони, за да бъде безпроблемно видеоизлъчването при преброяването на гласовете от вота. Това увери ресорният заместник-министър Николай Минев пред БНР:

"На предходните избори над 98% са били излъчванията в реално време, дори и в отдалечените населени места на територията на България, че са имали достатъчното покритие, но освен онлайн-излъчването, съществено е и че над 99% от всички записи, които са правени локално, са свалени и са налични за всички нас за последваща обработка и анализи".