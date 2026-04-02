Гюров: Иззехме половин милион евро за купуване на гласове

Това е бюджетът на малка община, обяви още министър-председателят във видеообръщение

02 Апр. 2026
Андрей Гюров
БГНЕС
Андрей Гюров

Премиерът Андрей Гюров обяви, че до този момент при акциите на МВР срещу купуването на гласове са иззети над 500 000 евро, което представлявало бюджета на малка община. Той направи това в поредно видеообръщение към гражданите, този път посветено на изборите.

"Когато в България заговорим за избори, всички си представят тефтери с имена, пачки с пари и хора, които гласуват под строй. Години наред държавата се правеше на сляпа и безсилна.  Това време приключи", обявява той.

"Дал съм разпореждане всеки сигнал да се разглежда внимателно, всяко нарушение да се преследва и резултатите са безспорни. Към този момент имаме иззети над половин милион евро. Подадените сигнали са 7 пъти повече, а образуваните производства и задържаните лица – 4 пъти повече спрямо предходните избори. Това не е просто статистика. Tова е ясен знак, че гражданите и правителството сме на една страна", твърди още премиерът.

С успехи срещу купуването на гласове за пореден ден се похвали и главният секретар на МВР Георги Кандев.

"Успешна операция на ОДМВР – Бургас, съвместно с Районно управление – Поморие срещу купуването на гласове. Проверени са търговски обект – хранителен магазин, както и прилежащ към него семеен хотел, стопанисвани от лице, за което са постъпили данни, че предлага пари на жители на Поморие с цел да бъдат склонени да упражнят избирателното си право в полза на определен кандидат и политическа партия", написа той. Пандев твърди, че в метална каса е открита парична сума в размер на 20 000 евро, а в офис към търговския обект били намерени още 1 715 евро. Стопанисващият обектите е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Специализирана полицейска операция с участието на жандармерията се провежда и в Ловешко, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР - Ловеч Габриела Тодорова. Целта е превенция и противодействие на конвенционалната престъпност, предотвратяване на престъпления против политическите права на гражданите, както и осигуряване на полицейско присъствие в малки населени места, уязвими райони и квартали.

Участват служители на няколко подразделения на полицията - криминална, икономическа, охранителна и пътна, експерти от научно-техническата лаборатория, разследващи полицаи и екипи на Зоналното жандармерийско управление - Плевен.

Проверяват се заложни къщи, офиси за бързи кредити, търговски обекти, както и лица, за които има данни, че могат да окажат влияние върху свободното упражняване на избирателните права. Изградени са контролно-пропускателни пунктове на конкретни места в областта, на които се извършват проверките на лица и моторни превозни средства.

В шуменското село Върбица са извършени неотложни претърсвания на частни имоти, автомобили и търговски обекти в рамките на специализирана операция на Областната дирекция на МВР за противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите, съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев в публикация във Facebook.

 

Още новини по темата

Почина бившият главен секретар на МВР Валентин Петров

04 Апр. 2026

Главният секретар на МВР: Гласове вече се купуват с фалшиви евро
03 Апр. 2026

Президентът нападна остро премиера за споразумението с Киев
31 Март 2026

МВР променя правилата за колите на починалите

31 Март 2026

България подписа 10-годишно споразумение за сигурност с Украйна
30 Март 2026

Вучич обяви пълна победа на местни избори в Сърбия
30 Март 2026

В служебния кабинет се усещат като опълченци
29 Март 2026

Премиерът Гюров: Следваща стъпка - 15 000 работни места за младите
29 Март 2026

Арестуваха рускиня за купуване на гласове в Стара Загора
28 Март 2026

Съдът на ЕС е на крачка от решение по делото "Гюров"
26 Март 2026

Криптоизмамник е завлякъл със стотици хиляди евро много българи
26 Март 2026

БНБ пробва да прекрати делото на Гюров, преди да се произнесе Съдът на ЕС
25 Март 2026

Милиардите за пътища за 4 години свършили за 18 месеца
25 Март 2026

Ще разпознаваме служителите на МВР по нови знаци

25 Март 2026

