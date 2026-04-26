Гюров ще мисли отговорно за президентска кандидатура

Малко преди свикването на 52-рото Народно събрание служебният премиер Андрей Гюров заяви пред журналисти, че кабинетът е подготвил законодателни мерки, които вече са внесени в парламента, като очакването е те да бъдат приети в кратки срокове. Приоритетите са законът за съдебната власт и законът за нова антикорупционна комисия.

Според Гюров посочените законопроекти са важни не само за напредъка по ПВУ, но и за цялостното подобряване на функционирането на държавната система. Премиерът също така изтъкна, че страната в момента функционира с удължен бюджет, което означава, че текущите резултати отразяват управлението на предходния кабинет. Една от основните задачи пред новото правителство, по думите на Гюров, ще бъде приемането на редовен бюджет, който да гарантира контрол върху дефицита и да предотврати неговото нарастване. И допълни, че през последните няколко седмици кабинетът е предприел действия за оптимизиране на публичните разходи и възстановяване на "неефективно изразходвани от предишното управление" средства.

По повод статията в "Политико", която излезе преди няколко дни, и според която България "тихомълком" помага на САЩ във войната в Иран, Гюров подчерта, че на територията на страната ни няма действия, свързани с Иран. Той също така каза, че предоставянето на решението за американските военнотранспортни самолети, които кацнаха у нас, е било "наследено" от предишното правителство.

Решенията за кандидатура за президент не се взимат емоционално, а в процес, който отнема време и спокойствие. Това отговори Андрей Гюров на въпроса дали от Форум за Демократично действие е търсен за разговори за издигане на кандидатура за президент.

"С мен са се свързали много групи и аз и на тях отговарях, че това е много сериозен въпрос и предполага сериозно отношение. Вие виждате, че работихме концентрирано в подготовката на изборите, а сега да предадем на следващото управление работата, за да поемат навреме. Всяко отделяне на внимание по тези теми, които не са свързани със сегашното управление на страната, би създало възможности за грешки. След това ще има време за почивка и осмисляне на темите за бъдеще. Но те не се взимат емоционално, а в процес, който отнема време и спокойствие", обясни той.