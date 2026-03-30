България подписа 10-годишно споразумение за сигурност с Украйна

България и Украйна подписаха 10-годишно споразумение за сигурност, което предвижда и съвместно производство в отбранителния сектор. Това стана в рамките на посещението на служебния премиер Андрей Гюров в Киев. Той е начело на делегация с петима министри – на външните работи Надежда Нейнски, на транспорта и съобщенията - Корман Исмаилов, на отбраната Атанас Запрянов, на образованието и науката Сергей Игнатов и на енергетиката Трайчо Трайков. На масата за разговори беше и спряната продажба на реакторите от АЕЦ "Белене", предаде БНТ.

В споразумението е записано, че ще има съвместно производство на дронове, за да се използва опитът на украинската страна в тази сфера на фона на множеството прониквания на руски дронове в европейското въздушно пространство, съобщава още държавната телевизия. "Мисля, че нашият опит е безценен. Виждаме агресията в цял свят, връщам се от визита в Близкия изток, където също са изправени пред огромна агресия и то най-вече с дронове-шахеди – същите, които Русия използва и срещу нас", коментира президентът Володимир Зеленски.

Това е усилие, което подпомага евроатлантическата сигурност в целия регион, коментира за споразумението Андрей Гюров. Същевременно е одобрена и националната ни вноска към механизма на НАТО PURL, което показва солидарност в тежки времена и засилва способностите на Алианса в отбранителната сфера, съобщи Министерският съвет. Премиерът Гюров изтъкна също значението на сигурността в региона на Черно море. Оценяваме високо способностите на Украйна ефективно да неутрализира атаки, да защитава критичната инфраструктура и да осигурява свободата на корабоплаването, е казал той.

Премиерът беше категоричен, че България ще бъде партньор на Украйна не само в настоящите тежки времена, но също така и във възстановяването на страната. Гюров обърна специално внимание на Вертикалния газов коридор и железопътната връзка между Александруполис и Одеса, които по думите му са много важни обекти, осигуряващи не само енергийната сигурност, но и като цяло сигурността на Източния фланг на НАТО. На срещите е обсъждано сътрудничество и в научните изследвания, иновациите, трансфера на технологии.

Украйна е първата държава, която служебният премиер Андрей Гюров избра да посети в рамките на двустранни отношения. За първи път в Киев идва служебен премиер на България от началото на войната преди повече от 4 години.

10-годишното споразумение трябваше да бъде подписано още в края на 2024 г. от тогавашния служебен премиер Димитър Главчев. Той обаче изведнъж обяви, че се притеснява от 10-годишния срок и без подкрепата на Народното събрание няма да подпише. Според него най-добре е документът да бъде подписан от редовно правителство. Главчев добави, че въпросното споразумение не поражда правни последици, а има характер на политическа декларация. Тогава стана ясно, че само 6 държави от ЕС нямат подписан такъв документ с Украйна – Австрия, Кипър, Малта, Словакия, Унгария и България.

Главчев все пак вкара въпроса в Народното събрание. Парламентът обаче отказа да го разгледа, защото документът е от компетентността на правителството.

Украйна продължава да проявява интерес към ядрените реактори, предвидени за АЕЦ “Белене”.

“Украйна остава готова да закупи ядрени реактори от България. Русия взе шест ядрени енергийни блока от Украйна, а тази енергия е доста евтина, тя би могла да помогне на украинците и да се изнася електроенергия за други страни. Но решението е на българската страна”, каза Зеленски.

Гюров отбеляза, че след изборите след няколко седмици се очаква страната да обсъди възможността за прехвърляне на собствеността върху тези реактори на Украйна. Решението зависи от парламента.

Правителствената делегация започна визитата си с полагане на венци на стената в памет на загиналите защитници на Украйна при руско-украинската война. Последва и посещение на една от многото разрушени сгради в украинската столица. В нея от руска ракета загинаха 25 души, сред които и пет деца. Всички те са влезли в бомбоубежището заради заплаха от дрон, а когато излизат, ги убива нова руска ракета.

В Киев делегацията имаше срещи с премиера на Украйна Юлия Свириденко и с председателя на Върховната Рада Руслан Стефанчук, както и с българската общност.