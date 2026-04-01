Какво съдържа споразумението между България и Украйна

Служебното правителство публикува текста на двустранното Споразумение за сътрудничество в областта на сигурността между България и Украйна, подписано от премиера Андрей Гюров.

Според Министерския съвет споразумението не попада в обхвата на Виенската конвенция за правото на договорите от 1969 г. "Това означава, че: Той не попада в приложното поле на Закона за международните договори на Република България, като не съдържа правнообвързващи ангажименти, а възможности за допълнително развитие на съвместни отбранителни способности. Изпълнението на конкретните мерки остава зависимо от текущото национално законодателство и съответните решения на парламента", обясняват от кабинета.

Като основни цели на споразумението се изброяват: сътрудничество в усилията за оборудване и обучение на силите за сигурност и отбрана на Украйна; подкрепа за реформите, които Киев трябва да извърши за членство в ЕС и НАТО; търсене на отговорност за престъпления на Русия срещу Украйна и нейния народ; подкрепа в търсенето на мир чрез изтегляне на руската армия и др.

Конкретно по аспекти на споразумението:

политическо сътрудничество - България ще продължи да предоставя политическа и практическа подкрепа на Украйна, включително в рамките на НАТО и ЕС, и ще подкрепя усилията на Украйна да се присъедини към двете организации; София и Киев ще работят за всеобхватен, справедлив и траен мир при условия, определени от Украйна; ще държат Русия отговорна за щети, загуби и др., претърпени в резултат на войната, както и за това Москва да заплати за дългосрочното възстановяване на Украйна; ще поддържат санкциите над Русия като средство за увеличаване на разходите на нейната агресия.

хуманитарна помощ и развитие - България ще продължи да предоставя хуманитарна помощ и гражданска защита на страдащото украинско население толкова дълго, колкото е необходимо; ще подкрепя бягащите от войната украинци, като им предоставя статут на временна закрила и достъп до здравеопазване, настаняване, образование, пазар на труда и социално подпомагане; ще подкрепя осигуряването на алтернативни доставки на газ за Украйна, по-конкретно чрез проекта за Вертикалния газов коридор; ще се работи по потенциалната продажба на оборудването за проекта "Белене" на Украйна; ще се проучат възможностите за доставки на електроенергия на фиксирани цени през зимния сезон.

механизъм за спешни консултации - при подновена руска агресия срещу Украйна или значителна ескалация ще се проведат спешни консултации, в рамките на 24 часа, за определяне на подходящи мерки за противодействие или възпиране; при такива обстоятелства България ще предостави на Украйна, според случая, бърза и продължителна помощ за сигурността, военна техника и икономическа помощ, действайки в рамките на своите възможности и в съответствие с българското право.

Споразумението е валидно за 10 години, като може да се удължи, а също и да се изменя и допълва, по взаимно съгласие. Може да бъде прекратено от всеки от участниците, като се изпраща писмено уведомление. Прекратяването става факт 6 месеца след получаването на уведомлението, но без да засегне изпълнението на текущи дейности или проекти, освен по взаимно съгласие.