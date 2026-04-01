Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Какво съдържа споразумението между България и Украйна

01 Апр. 2026
Премиерът Андрей Гюров с украинския президент Володимир Зеленски.
Фейсбук/Министерски съвет
Премиерът Андрей Гюров с украинския президент Володимир Зеленски.

Служебното правителство публикува текста на двустранното Споразумение за сътрудничество в областта на сигурността между България и Украйна, подписано от премиера Андрей Гюров.

Според Министерския съвет споразумението не попада в обхвата на Виенската конвенция за правото на договорите от 1969 г. "Това означава, че: Той не попада в приложното поле на Закона за международните договори на Република България, като не съдържа правнообвързващи ангажименти, а възможности за допълнително развитие на съвместни отбранителни способности. Изпълнението на конкретните мерки остава зависимо от текущото национално законодателство и съответните решения на парламента", обясняват от кабинета.

Като основни цели на споразумението се изброяват: сътрудничество в усилията за оборудване и обучение на силите за сигурност и отбрана на Украйна; подкрепа за реформите, които Киев трябва да извърши за членство в ЕС и НАТО; търсене на отговорност за престъпления на Русия срещу Украйна и нейния народ; подкрепа в търсенето на мир чрез изтегляне на руската армия и др.

Конкретно по аспекти на споразумението:

  • военно сътрудничество - България ще продължи доставката на военна техника и въоръжение във всички области, въз основа на заявените от Украйна нужди и според българските възможности; ще продължат и, при необходимост, ще се засилят съвместните обучения на военни в редица области, включително в използването на безпилотни летателни системи и противодействието им; ще се подобри сътрудничеството в отбранителната индустрия; ще се противодейства на всяка форма на хибридни атаки от Русия и други враждебни субекти.
  • политическо сътрудничество - България ще продължи да предоставя политическа и практическа подкрепа на Украйна, включително в рамките на НАТО и ЕС, и ще подкрепя усилията на Украйна да се присъедини към двете организации; София и Киев ще работят за всеобхватен, справедлив и траен мир при условия, определени от Украйна; ще държат Русия отговорна за щети, загуби и др., претърпени в резултат на войната, както и за това Москва да заплати за дългосрочното възстановяване на Украйна; ще поддържат санкциите над Русия като средство за увеличаване на разходите на нейната агресия.
  • хуманитарна помощ и развитие - България ще продължи да предоставя хуманитарна помощ и гражданска защита на страдащото украинско население толкова дълго, колкото е необходимо; ще подкрепя бягащите от войната украинци, като им предоставя статут на временна закрила и достъп до здравеопазване, настаняване, образование, пазар на труда и социално подпомагане; ще подкрепя осигуряването на алтернативни доставки на газ за Украйна, по-конкретно чрез проекта за Вертикалния газов коридор; ще се работи по потенциалната продажба на оборудването за проекта "Белене" на Украйна; ще се проучат възможностите за доставки на електроенергия на фиксирани цени през зимния сезон.
  • механизъм за спешни консултации - при подновена руска агресия срещу Украйна или значителна ескалация ще се проведат спешни консултации, в рамките на 24 часа, за определяне на подходящи мерки за противодействие или възпиране; при такива обстоятелства България ще предостави на Украйна, според случая, бърза и продължителна помощ за сигурността, военна техника и икономическа помощ, действайки в рамките на своите възможности и в съответствие с българското право.

Споразумението е валидно за 10 години, като може да се удължи, а също и да се изменя и допълва, по взаимно съгласие. Може да бъде прекратено от всеки от участниците, като се изпраща писмено уведомление. Прекратяването става факт 6 месеца след получаването на уведомлението, но без да засегне изпълнението на текущи дейности или проекти, освен по взаимно съгласие.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

споразумение с Украйна

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Шансът за редовно правителство падна с 90%
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?