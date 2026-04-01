Пропадна атаката на "Възраждане" срещу споразумението с Киев

ГЕРБ подкрепя документа, но мълчи по въпроса защо кабинетът "Желязков" не го е подписал

01 Апр. 2026Обновена
Партията на Костадин Костадинов обвини служебния кабинет, че поема ангажименти във военната и икономическата област, които засягат националната сигурност на България.

Неуспех претърпя атаката на "Възраждане" срещу споразумението с Украйна за сътрудничество в областта на сигурността (пълният му текст - тук), което служебният премиер Андрей Гюров подписа при визитата си в Киев. От партията на Костадин Костадинов предложиха проект на решение, с което се задължава кабинетът незабавно да предприеме действия за прекратяването на споразумението.

След малко повече от час дебати в днешното извънредно заседание на парламента се оказа, че липсва кворум в пленарната зала, за да бъде гласувано предложението. Групите на ПП-ДБ, ДПС и АПС изцяло отсъстваха, не влязоха в залата и повечето депутати от ГЕРБ. Другите формации също не бяха в пълен състав. Събраха се само 91 депутати и водещият заседанието Костадин Ангелов, след два опита да събере кворум, го прекрати.

 

Дебати

В мотивите към проекторешението вносителите обвиняват правителството, че е сключило споразумението без положителна санкция от парламента и без дори да го информира, като поема ангажименти във военната и икономическата област, които засягат националната сигурност на България. Според "Възраждане" това е нарушение на Конституцията, тъй като подобни важни въпроси в една парламентарна република трябва да се решават от Народното събрание. Националистите правят аналог между действията на кабинета сега и договора с турската компания "Боташ", подписан при служебното правителство на Румен Радев .

Подкрепа за решението дадоха от БСП, при това с почти същите аргументи. Соцдепутатът Габриел Вълков заяви, че правителството е поело "дългосрочни ангажименти с тежки политически и финансови измерения". Той похвали съпартийците си, че в продължение на "година и половина това споразумение не се подписваше заради нас" (БСП участва в кабинета "Желязков", който така и не направи нищо по споразумението - бел.а.), и напомни, че бившият служебен премиер Димитър Главчев също е отказал да го подпише без мандат от Народното събрание. Вълков поиска отговори – защо парламентът и президентът не са били информирани; оказван ли е външен натиск; взимат ли се прибързани решения, както включването на България в Съвета за мир при кабинета "Желязков".

От ГЕРБ обявиха, че подкрепят съдържанието на споразумението, но не и формата, под която е представено. "Кабинетът на ПП-ДБ демонстрира тотално незачитане на институциите", каза бившият външен министър Георг Георгиев, който сега е депутат от ГЕРБ (докато той оглавяваше дипломатическата ни служба, кабинетът "Желязков" присъедини страната към Съвета за мир – бел.а.).

Той нападна правителството, че е подвело Киев, тъй като краткият му мандат не позволява да поема един толкова дългосрочен политически ангажимент. Георгиев обяви, че е озадачен от реакцията на Румен Радев, защото, по думите му, кабинетът "Гюров" е негова "креатура" (така влезе в противоречие с по-ранното си твърдение, че това е правителство на ПП-ДБ - бел.а.). Според депутата от ГЕРБ накрая ще се получи така, че само ще бъдат подхранени проруските настроения в страната.

Съпартиецът му Даниел Митов - бивш шеф на МВР, каза пред парламентарните журналисти, че ако кабинетът беше поискал подкрепа от парламента, е щял да я получи. Според него това е "поредното самозвано действие на служебния кабинет, което излиза извън логиката на Конституцията". "Българската подкрепа за Украйна е стратегическа котва, не може да бъде предизборен аксесоар", допълни Митов.

Той обаче не отговори на журналистически въпрос защо кабинетът "Желязков" не е подписал споразумението, след като ГЕРБ го подкрепя.

 

Позиция

Министерски съвет публикува пълния текст на споразумението на 31 март. В обявлението си правителството казва, че това споразумение не попада в обхвата на Виенската конвенция за правото на договорите от 1969 г. "Това означава, че: Той не попада в приложното поле на Закона за международните договори на Република България, като не съдържа правнообвързващи ангажименти, а възможности за допълнително развитие на съвместни отбранителни способности. Изпълнението на конкретните мерки остава зависимо от текущото национално законодателство и съответните решения на парламента", обясняват от кабинета.

 

Обвинение

Кирил Добрев от БСП обяви, че парламентът е излъгал българските граждани, че днес ще обсъди мерките за контрол на цените на горивата. Той напомни, че извънредното заседание е било свикано заради предложеното от БСП изслушване на кабинета за предприетите от него действия в тази посока. Накрая обаче другите формации са вмъкнали други теми, които не отговарят на дневния ред на българското общество, смята депутатът.

Още новини по темата

Какво съдържа споразумението между България и Украйна
01 Апр. 2026

Президентът нападна остро премиера за споразумението с Киев
31 Март 2026

Шансът за редовно правителство падна с 90%
31 Март 2026

България подписа 10-годишно споразумение за сигурност с Украйна
30 Март 2026

Съдът на ЕС отхвърли иска на "Възраждане" за връщане на лева
27 Март 2026

Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
17 Март 2026

ГДБОП издирва кой стои зад сатиричната страница "Копейкин"
15 Февр. 2026

ЕК: Еврото в България от 1 януари е необратимо
12 Дек. 2025

Цял ден политиците се състезаваха с циркове за пред Gen Z
03 Дек. 2025

Големият цирк е при националистите
21 Ноем. 2025

Насред планетарни триумфи „Възраждане“ остана без съветници в Пловдив
19 Ноем. 2025

Надписаните преференции в Пазарджик доведоха и до оставка

22 Окт. 2025

Бъдещето на "Възраждане" е като на "Атака"
22 Авг. 2025

Полицаи не искат да участват в дело срещу депутати от "Възраждане"
18 Авг. 2025

