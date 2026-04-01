Пропадна атаката на "Възраждане" срещу споразумението с Киев

Неуспех претърпя атаката на "Възраждане" срещу споразумението с Украйна за сътрудничество в областта на сигурността (пълният му текст - тук ), което служебният премиер Андрей Гюров подписа при визитата си в Киев. От партията на Костадин Костадинов предложиха проект на решение, с което се задължава кабинетът незабавно да предприеме действия за прекратяването на споразумението.

След малко повече от час дебати в днешното извънредно заседание на парламента се оказа, че липсва кворум в пленарната зала, за да бъде гласувано предложението. Групите на ПП-ДБ, ДПС и АПС изцяло отсъстваха, не влязоха в залата и повечето депутати от ГЕРБ. Другите формации също не бяха в пълен състав. Събраха се само 91 депутати и водещият заседанието Костадин Ангелов, след два опита да събере кворум, го прекрати.

Дебати

В мотивите към проекторешението вносителите обвиняват правителството, че е сключило споразумението без положителна санкция от парламента и без дори да го информира, като поема ангажименти във военната и икономическата област, които засягат националната сигурност на България. Според "Възраждане" това е нарушение на Конституцията, тъй като подобни важни въпроси в една парламентарна република трябва да се решават от Народното събрание. Националистите правят аналог между действията на кабинета сега и договора с турската компания "Боташ", подписан при служебното правителство на Румен Радев .

Подкрепа за решението дадоха от БСП, при това с почти същите аргументи. Соцдепутатът Габриел Вълков заяви, че правителството е поело "дългосрочни ангажименти с тежки политически и финансови измерения". Той похвали съпартийците си, че в продължение на "година и половина това споразумение не се подписваше заради нас" (БСП участва в кабинета "Желязков", който така и не направи нищо по споразумението - бел.а.), и напомни, че бившият служебен премиер Димитър Главчев също е отказал да го подпише без мандат от Народното събрание. Вълков поиска отговори – защо парламентът и президентът не са били информирани; оказван ли е външен натиск; взимат ли се прибързани решения, както включването на България в Съвета за мир при кабинета "Желязков".

От ГЕРБ обявиха, че подкрепят съдържанието на споразумението, но не и формата, под която е представено. "Кабинетът на ПП-ДБ демонстрира тотално незачитане на институциите", каза бившият външен министър Георг Георгиев, който сега е депутат от ГЕРБ (докато той оглавяваше дипломатическата ни служба, кабинетът "Желязков" присъедини страната към Съвета за мир – бел.а.).

Той нападна правителството, че е подвело Киев, тъй като краткият му мандат не позволява да поема един толкова дългосрочен политически ангажимент. Георгиев обяви, че е озадачен от реакцията на Румен Радев, защото, по думите му, кабинетът "Гюров" е негова "креатура" (така влезе в противоречие с по-ранното си твърдение, че това е правителство на ПП-ДБ - бел.а.). Според депутата от ГЕРБ накрая ще се получи така, че само ще бъдат подхранени проруските настроения в страната.

Съпартиецът му Даниел Митов - бивш шеф на МВР, каза пред парламентарните журналисти, че ако кабинетът беше поискал подкрепа от парламента, е щял да я получи. Според него това е "поредното самозвано действие на служебния кабинет, което излиза извън логиката на Конституцията". "Българската подкрепа за Украйна е стратегическа котва, не може да бъде предизборен аксесоар", допълни Митов.

Той обаче не отговори на журналистически въпрос защо кабинетът "Желязков" не е подписал споразумението, след като ГЕРБ го подкрепя.

Позиция

Министерски съвет публикува пълния текст на споразумението на 31 март. В обявлението си правителството казва, че това споразумение не попада в обхвата на Виенската конвенция за правото на договорите от 1969 г. "Това означава, че: Той не попада в приложното поле на Закона за международните договори на Република България, като не съдържа правнообвързващи ангажименти, а възможности за допълнително развитие на съвместни отбранителни способности. Изпълнението на конкретните мерки остава зависимо от текущото национално законодателство и съответните решения на парламента", обясняват от кабинета.

Обвинение

Кирил Добрев от БСП обяви, че парламентът е излъгал българските граждани, че днес ще обсъди мерките за контрол на цените на горивата. Той напомни, че извънредното заседание е било свикано заради предложеното от БСП изслушване на кабинета за предприетите от него действия в тази посока. Накрая обаче другите формации са вмъкнали други теми, които не отговарят на дневния ред на българското общество, смята депутатът.