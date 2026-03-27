Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Съдът на ЕС отхвърли иска на "Възраждане" за връщане на лева

Днес, 07:36
Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов
Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов

Съдът на Европейския съюз отхвърли искането на "Възраждане" за временно спиране на въвеждането на еврото у нас, предава БНР. Това става ясно от определенията на председателя на Общия съд по две жалби.

И двете са за временно спиране на действието на решението и на регламента на страните членки за приемането на еврото в България от 1 януари 2026 г. Исканата мярка е само временна и се приема много рядко от Съда, поясниха за БНР оттам. Жалбоподателите настояват тя да бъде в сила до окончателно вземане на решение. До този момент обаче Съдът не е решил дали жалбите да бъдат обявени за допустими.

Едната жалба е "Страна - членка и други срещу Съвета на ЕС“. Тя е от няколко души и е анонимизирана. Подадена е от адвокатите Румяна Ченалова и Станимир Минков. Втората жалба е "Стоянов срещу Съвета на ЕС“. Подателят е българският евродепутат Станислав Стоянов от партия "Възраждане“ и крайно дясната група "Европа на суверенните нации“. 

От Съда казаха още, че за да бъде прието искането на жалбоподателите, то трябва да отговаря на три условия - искът не трябва да е очевидно неоснователен, неотложност, която предполага да има риск от сериозна и непоправима вреда, ако не се вземат мерки, баланс на интересите.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

лева, евро, Възраждане

Още новини по темата

В Румъния е арестуван организаторът на канала за фалшивите евро
24 Март 2026

Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
17 Март 2026

ГДБОП издирва кой стои зад сатиричната страница "Копейкин"
15 Февр. 2026

От утре в България ще се плаща само с евро
31 Яну. 2026

НАП погна читалище заради 8 евро годишна такса за книги
29 Яну. 2026

НАП наложи смайваща глоба заради еврото в Бургас
19 Яну. 2026

Клиент внесе в банка рекордните 266 000 монети
15 Яну. 2026

Не взимайте надраскани банкноти, предупреди БНБ
13 Яну. 2026

Половината от левовете вече са изтеглени от оборот
10 Яну. 2026

Цели градове се оказаха без банков клон
10 Яну. 2026

Некоректно закръгляване на цените при превалутиране – какви са правилата и как са защитени правата на потребителите
08 Яну. 2026

Мегапопулизъм се разигра в Бургас с цената на билетчето в евро

06 Яну. 2026

Българите са изтеглили над 18 млн. евро от банкоматите за 2 дни
03 Яну. 2026

НАП е глобила 69 търговци за 45 000 лв. заради еврото
02 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?