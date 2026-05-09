Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

93% от левовете вече са прибрани в БНБ

Банкноти и монети за още 2,3 млрд. лв. продължават да са в населението

09 Май 2026
Илияна Кирилова

92,52% от левовете, които са били в обращение в началото на 2025 г., вече са прибрани от населението, съобщиха от Българската народна банка. Към 8 май 2026 г. стойността на левовите банкноти и монети извън касите на БНБ възлиза на 2,3 млрд. лв.

"Към същата дата евробанкнотите и евромонетите в обращение възлизат на обща стойност над €8,4 млрд. и осигуряват нормалното функциониране на платежната система, както и обслужването на икономиката и населението", се казва още в съобщението.

Посочената стойност на еврото в обращение у нас отразява разликата между изтеглените и внесените в БНБ евробанкноти и евромонети.

"Към 8 май процесът по изтегляне от обращение на левови банкноти и монети и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове", пишат от БНБ.

От 1 февруари 2026 г. еврото е единственото законно платежно средство в Република България, припомня народната банка. До края на юни левовете ще може да се обменят в търговските банки и клоновете на "Български пощи" без такса, а от втората половина на годината банките и пощите ще имат право да начисляват такси за тази услуга. В БНБ левове ще се обменят без такси безсрочно.

Двойното обозначаване на цените - в евро и лева, е в сила до 8 август 2026 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

БНБ, левове, евро

Още новини по темата

Лице от тесния кръг на Радев категорично отхвърли лева
27 Апр. 2026

ВАС отказа да прекрати делото на Андрей Гюров срещу БНБ
09 Апр. 2026

2.9 млрд. лева още са извън БНБ

27 Март 2026

Съдът на ЕС отхвърли иска на "Възраждане" за връщане на лева
27 Март 2026

В Румъния е арестуван организаторът на канала за фалшивите евро
24 Март 2026

Карина Караиванова зае мястото на Гюров в БНБ

13 Март 2026

Кандидатът за подуправител на БНБ не желае да е премиер
12 Март 2026

Сигналите към КЗП, НАП, БНБ и КФН – какво означават?
11 Март 2026

Изтеглени са 87% от левовете, които са били в обращение от 2025 г.
28 Февр. 2026

Вниманието към ценовите етикети и касовите бележки остава важно
25 Февр. 2026

Гражданите и бизнесът спокойно работят с еврото
19 Февр. 2026

В населението все още има левове и стотинки за 4.8 млрд. лв.
17 Февр. 2026

Първи месец само в евро - какво трябва да знаем – ресто, къде и как превалутираме

05 Февр. 2026

От утре в България ще се плаща само с евро
31 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев може да падне в капана на собствената си сила
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса