Карина Караиванова зае мястото на Гюров в БНБ

След като вчера в парламентарната бюджетна комисия бе изслушан кандидатът за подуправител на БНБ Карина Караиванова, днес тя беше окончателно одобрена от парламента.

Караиванова беше номинирана от управителя на БНБ Димитър Радев. Тя ще доизкара мандата на Андрей Гюров, който стана служебен премиер. Така името ѝ на практика влиза в т.нар. "домова книга", от която се избират служебните министър-председатели. На вчерашното изслушване обаче Караиванова категорично заяви, че не би заела поста, ако ѝ се предостави такава възможност. Шефът ѝ Димитър Радев нееднкратно е заявявал същото, тъй като според него позицията му не е съвместима с изпълнителната власт.

Бившият председател на КФН Карина Караиванова ще бъде подуправител на БНБ - ръководител на управление "Емисионно" и ще има съществена роля в прилагането на решенията по паричната политика на Евросистемата.

Тя беше избрана без какъвто и да е дебат. Единствено Мартин Димитров от ПП-ДБ изрази недоумение, че нов кадър на банката се избира за изключително дълго време от партии, които "ще бъдат изоставени от социологията". "Редно беше следващото народно събрание с нова и пълна легитимност да направи този избор", каза той. В крайна сметка "против" Караиванова да заеме поста бяха четирима депутати от ПП-ДБ, всички от "Възраждане" и трима от "Величие".