Управителят на БНБ има 7 дни да номинира нов подуправител

Депутатите дадоха 7 дни на управителя на БНБ да представи номинацията си за подуправител с ресор управление "Емисионно" на мястото на Андрей Гюров.

Гюров, който от една година е в неплатен отпуск, официално напусна поста миналата седмица, след като прие да стане служебен премиер.

Доскоро управляващата коалиция между ГЕРБ, ДПС-НН, БСП и ИТН скоростно задейства процедурата за избор на нов подуправител, който, както е известно, е част от "домовата книга", от която президентът може да избира служебни премиери.

Във вторник комисията за бюджет и финанси извънредно се събра на заседание, за да гласува правилата за избор на нов подуправител на БНБ, а днес те вече бяха гласувани и в пленарна зала. Според тях до 7 дни управителят на БНБ Димитър Радев трябва да посочи своята номинация за заместник, а след още 7 дни кандидатът трябва да бъде изслушан и одобрен от сегашното, отиващо си Народно събрание.

Против тази бърза процедура гласуваха само депутатите на ПП-ДБ и "Възраждане".

"Не е работа в края на мандата си това Народно събрание, което вече няма легитимност, да избира толкова важен пост. По-честно и държавно отговорно решение е да го оставите на следващия парламент. Гуверньорът на БНБ трябва да има повече време за избор на най-подходяващата кандидатура за подуправител, може да иска да направи вътрешен ко", призова Мартин Димитров от "Демократична България". Той упрекна доскорошната управленска коалиция, че прибързано назначава неподходящи хора в регулаторите.

Тошко Йорданов от ИТН репликира, че назначението на Гюров за подуправител на БНБ също е било неудачно с неговата биография на управител на голф-клуб, както и проблема с конфликт на интереси. "Кой набута управителя и подуправителя на БНБ в домовата книга? Кой накара Гюров да напусне поста си? Коя партия вчера смени 28-те областни управители в страната? Наглостта е основна характеристика на ПП-ДБ", заяви Йорданов.

От БСП напомниха, че според Закона за БНБ след оставка на управител или подуправител в едномесечен срок трябва да бъдат избрани нови. "Ние просто прилагаме закона. Защо това Народно събрание да няма легитимност? Или просто вие искате да попълвате домовата книга?", възмути се Наталия Киселова.

Йордан Цонев от ДПС-Ново начало уточни, че не Народното събрание, а гуверньорът на БНБ Димитър Радев ще избере кой да бъде подуправител на централната банка. "Димитър Радев е доказал, че е политически отдалечен от всички партии, имаме му доверие", каза Цонев.

От "Възраждане" категорично се противопоставиха на спешното избиране на нов подуправител на БНБ, но не пропуснаха и те да нападнат ПП-ДБ за "персоналната вина", която имат за ситуацията в момента. "Всъщност Народното събрание в момента избира подуправител на БНБ единствено с идеята, че той може да стане служебен премиер, а не експерт", отбеляза Цончо Ганев. Той припомни, че ПП-ДБ промениха Конституцията заедно с Борисов и Пеевски.

От ИТН пък припомниха, че ПП-ДБ също така са гласували Народното събрание да продължи да работи и да приема закони и след разпускането на редовното правителство до нови парламентарни избори.