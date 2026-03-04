Медия без
Шефът на БНБ номинира Карина Караиванова за подуправител

Парламентът има 7 дни да гласува новия член в ръководството на централната банка

Днес, 12:09
Карина Караиванова е била председател на Комисията за финансов надзор.
Управителят на Българската народна банка Димитър Радев номинира Карина Караиванова за подуправител на БНБ – ръководител на управление „Емисионно“.

Номинацията се прави на основание решение на Народното събрание от 25 февруари 2026 г. за откриване на процедура за избор на подуправител на Българската народна банка – ръководител на управление „Емисионно“.

Карина Караиванова има дългогодишен професионален опит в областта на публичните финанси и финансовия сектор, се посочва в съобщение на БНБ. Заемала е ръководни позиции в Министерството на финансите, включително като заместник-министър на финансите, била е председател на Комисията за финансов надзор, а понастоящем представлява България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Припомняме, че Народното събрание спеши управителя на БНБ да номинира нов подуправител след оставката на Андрей Гюров, който стана служебен премиер на 19 февруари. На гуверньора Димитър Радев бяха дадени 7 дни да посочи кого номинира за поста. В следващите 7 дни Караиванова ще бъде изслушана в бюджетна комисия, а след това трябва да бъде одобрена и в пленарна зала.

Караиванова напусна предсрочно поста председател на Комисията за финансов надзор в началото на 2019 г. Мандатът й начело на финансовия регулатор бе до 2022 г., но тя предпочете да замине в Лондон като представител на България в Съвета на директорите на ЕБВР.  Тогава тя обясни, че за две години и половина работа е изпълнила всички ангажименти в своята концепция за шестгодишен мандат. А именно - подобряване на надзора на небанковия финансов сектор и на начина на финансирането на дейността на КФН. По това време КФН получи огромна издръжка от бюджета, за да може възнагражденията на членовете на регулатора да са съизмерими с тези на поднадзорните лица - застрахователи, пенсионни дружества, инвестиционни посредници. Караиванова обаче се провали с прокарването на бонус-малус системата в застраховането и по-специално в задължителната застраховка "Гражданска отговорност". Въпреки дадените огромни комисиони на външни експерти за изработване на бонус-малус системата, тя получи множество критики и остана само на хартия.

