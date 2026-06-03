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БНБ намали бюджетната "дупка" с 281 млн. евро

Централната банка преведе печалбата си за миналата година

Днес, 07:35
Превишението на приходите над разходите на централната банка за 2025 г. е 281 млн. евро.
Превишението на приходите над разходите на централната банка за 2025 г. е 281 млн. евро.

Българската народна банка съобщи, че е превела на Министерството на финансите (МФ) 281 милиона евро. 

Това е традиционната годишна вноска, която по закон БНБ плаща в полза на държавния бюджет. Сумата се формира от годишното превишение на приходите над разходите на централната банка за 2025 г.

Вноската влива ликвидност в държавната хазна, която, както стана ясно, е с огромен и бързо растящ дефицит. Министерството на финансите обяви предварителни данни, според които "дупката" в консолидирания бюджет в края на май вече надхвърля 2.5 млрд. и представлява 2% от брутния вътрешен продукт при допустими 3% за цялата година.

БНБ съобщи, че е представила в Народното събрание отчета си за 2025 г. 

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Ключови думи:

БНБ, вноска, бюджетен дефицит

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