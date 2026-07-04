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1.5 млрд. лева са оцелели у българите

04 Юли 2026
БНБ отчита изцяло изпълнена мисия по въвеждане на еврото.
БГНЕС
БНБ отчита изцяло изпълнена мисия по въвеждане на еврото.

Левове на стойност 800 млн. евро остават в българите, стана ясно от думи на Илия Лингорски, член на управителния съвет на БНБ днес пред Нова телевизия. Това са 5% от старите парични знаци, другите са обърнати в евро. С 95-те процента превалутиране централната банка счита мисията си за приключила успешно, тъй като практиката показвала, че около 5% от старите пари винаги остават неизползвани. Едни са увредени, втори се събират за колекционерски цели и т.н. 800 млн. евро са около 1.5 млрд. лева.

"Страната ни ще служи за пример на бъдещи държави членки на еврозоната", смята Лингорски. Това е така, защото България гладко излязла от валутния борд, а и самата смяна на валутата преминала доста по-безболезнено от очакваното.

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Ключови думи:

евро, левове, БНБ

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