2.9 млрд. лева още са извън БНБ

БГНЕС За последните две седмици в касите на БНБ са постъпили още 500 млв. лв.

2.9 млрд. лв. от банкнотите и монетите все още остават в населението и не са постапълили в касите на БНБ. Процесът по изтегляне на валутата обаче върви с добри темпове - изтеглени са 91% от левовете. Това е значително по-добър резултат от предварителните планове нивото от 90% да бъде достигнато към края на юни, 2026 г.

Евробанкнотите и евромонетите в обращение (нетна емисия) към същата дата са на обща стойност над 7.8 млрд. евро, осигуряващи нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението.

От 1 февруари 2026 г. еврото е единствено законно платежно средство в Република България, припомнят от БНБ.