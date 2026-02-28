Изтеглени са 87% от левовете, които са били в обращение от 2025 г.

87% от левовете, които са били в обращение в началото на 2025 г., са изтеглени.

Към 27 февруари 2026 г. извън касите на БНБ остават 3.9 млрд. лева в банкноти и монети, което представлява изтеглени 87% от левовете, които са били в обращение в началото на 2025 г., съобщи БНБ на сайта си. Процесът по изтегляне на банкноти и монети в левове и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове, допълват оттам.

Евробанкнотите и евромонетите в обращение към същата дата са на обща стойност над 7.5 млрд. евро, осигуряващи нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението.

България премина към еврото от 1 януари 2026 г. Целият януари можеха да се използват и левове, и евро. От февруари се разплащаме само с евро, но възможностите да обменим стари левове в банките остават. Последното социологическо проучване на „Алфа рисърч“ за въвеждане на еврото в България, поръчано от Министерството на финансите, показа, че гражданите и бизнесът спокойно работят с новата валута, а впечатленията на обществото за цялостно плавен преход стабилизират подкрепата за членството в еврозоната и смекчават част от притесненията за краткосрочните ефекти от въвеждането на еврото.