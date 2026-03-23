В Румъния е арестуван организаторът на канала за фалшивите евро

В Румъния е арестуван шефът на организираната престъпна група, която направи опит да прекара и пусне на пазара над 1,2 млн. фалшиви евро и бе разбита на различни места в София в понеделник вечер. Разкрита е и печатницата на фалшивите евробанкноти. Това стана ясно на съвместна пресконференция на прокуратурата и МВР.

Операцията е била съвместна между българската и румънската полиция. В рамките на операцията в последните два дни са били претърсени 11 автомобила и жилища, каза зам.-градският прокурор на София Десислава Петрова. Задържаните са двама българи, двама румънци и един италиански гражданин.

Операцията е съвместна и е започнала преди месец, съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев. Преди седмица е било направено първото посещение на членове на групата в България, а вчера е било взето решението за пристъпване към операцията.

1 212 300 фалшиви евро са открити снощи в София, още 200 000 евро и 1 кг. кокаин са намерени в Пазарджик, написа по-рано във Фейсбук и.ф. главният секретар на МВР Георги Кандев. В поста си той обясни, че от задържаните общо петима, двама от тях, румънец и италианец, са имали регулярни посещения в България, свързани с изготвянето и разпространението на фалшиви банкноти от по 100 евро. На брифинга стана ясно, че откритите 200 000 в Пазарджик са в купюри по 500. Всички останали са по 100.

Снощи бе съобщено, че двама български и двама румънски граждани са задържани от служители на сектор "Фалшификации" на ГДБОП по време на сделка с фалшиви пари. При претърсването на два автомобила на паркинги на хипермаркети в различни райони на София и проведените лични обиски са открити голямо количество фалшиви банкноти с номинал 100 евро.

На едно от местата в жълт автомобил с румънска регистрация, в момент на сделка, са задържани румънските граждани, които са предавали парите на българите. В кашона имало около 400 000 евро.

На около 200 метра от това място, пред друг хипермаркет, бе задържан трети човек, със сак, пълен догоре с евробанкноти. Там имало около 300 000 евро. На трето място в София имаше задържани още около 300 000 евро.