Египет обвини „Росатом“ в куп нарушения при строежа на АЕЦ „Ел Дабаа“

Изграждането на АЕЦ „Ел Дабаа“ в Египет от руската държавна компания „Росатом“ се превърна в център на скандал. Египетската агенция за ядрена енергетика съобщи за дефекти на строителната площадка, за нарушения на „културата на ядрена безопасност“ и евентуално извършване на фиктивни дейности, съобщава Politico.

Според поверително писмо, изпратено до представител на „Росатом“ на 4 юни, са установени проблеми в няколко от енергоблоковете на атомната централа. По-конкретно, опасенията са свързани с недостатъци в бетонните конструкции на блок 4 и дефекти във фундаментните плочи на блокове 1, 2 и 3. Египетската агенция посочи и случай на „умишлена небрежност“ от страна на служител по проекта. Изразени да и оплаквания за бавното темпо на строителството.

Египетската агенция отправи обвинения към „Росатом“ за извършване на „фиктивни дейности“, целящи да създадат впечатлението, че обектът е завършен на повече от 50%. Визуална проверка обаче разкрива, че основните сгради все още са на етап подземно строителство.

Изразени са и опасения относно дисциплината на строителната площадка: работници са обвинени в употреба на алкохол, използване на фалшиви пропуски и публикуване на снимки от обекта в социалните мрежи.

В отговор „Росатом“ заяви, че компанията спазва най-високите стандарти за ядрена безопасност при изграждането на атомни електроцентрали.

АЕЦ „Ел Дабаа“ е първата ядрена централа на Египет. Завършването на четирите реактора е планирано за 2030 г., като се очаква първият от тях да започне да произвежда електроенергия преди 2028 г. Ядрено гориво все още не е доставено на площадката.