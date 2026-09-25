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От 1 ноември ще има нова такса за стоките от "Тему" и "АлиЕкспрес"

Днес, 19:28
Новата такса ще се плаща от онлайн търговците
Новата такса ще се плаща от онлайн търговците

От 1 ноември милиони пратки със стоки, поръчани онлайн от страни извън ЕС, ще бъдат обложени с нова такса за обработка от 2 евро (2,30 долара), съгласно решение на Европейската комисия от тази седмица, съобщиха ДПА и БТА.

Очаква се новите правила да засегнат големи платформи за онлайн търговия като „Шейн“ (Shein), „Тему“ (Temu) и „АлиЕкспрес” (AliExpress), като Брюксел се надява таксата да помогне за ограничаване на огромния поток от евтини пратки, които влизат на единния пазар.

Според държавите членки митническите власти в ЕС са обработили около 6 милиарда пратки от онлайн търговци през 2025 г., като 90 на сто от тях са пристигнали от Китай. Таксата има за цел да покрие нарастващите разходи, свързани с увеличаването на броя на малките пратки от електронната търговия, включително разходите за проверка и контрол на внасяните стоки.

Таксата е част от по-широка реформа на митническите правила на ЕС, насочена към по-ефективното събиране на мита и засилването на проверките на стоки, които не отговарят на европейските стандарти или се считат за опасни или несигурни. Реформата предвижда и създаването на нов митнически орган на ЕС, който се очаква да започне работа догодина и да бъде базиран във френския град Лил.

От 1 юли пазаруването онлайн на евтини стоки от страни извън Европейския съюз вече поскъпна. В сила влезе приетият в края на миналата година европейски регламент, който въведе фиксирана митническа ставка от 3 евро за малките пратки на стойност до 150 евро. Големите китайски ритейлъри започнаха да откриват складове в ЕС, за да избегнат облагането. 

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Ключови думи:

Temu, AliExpress, Shein

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