Schneider Electric купува българската „Шелли груп“ за над 1.2 млрд. евро

Френският гигант Schneider Electric отправи доброволно търгово предложение за придобиване на българския производител на устройства за умен дом „Шелли груп“ на стойност над 1.2 млрд. евро (70 евро за акция изцяло в брой). Сделката се очертава като най-голямата в историята на българския частен бизнес.

Основателите на компанията Димитър Димитров и Светлин Тодоров, които държат 57% от капитала, подкрепят продажбата. За да бъде финализирана сделката, купувачът поставя условие за придобиване на поне 95% от акциите, с цел последващо отписване на „Шелли“ от борсата (squeeze out). Предложението предстои да бъде прегледано от регулаторните органи КФН и КЗК.

Schneider Electric се ангажира да запази централата, екипа и структурата на „Шелли“ в България за поне три години, както и настоящото ръководство на компанията.