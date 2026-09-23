Кабинетът "Радев" въвежда акциз за по-мощните автомобили

Правителството на "Прогресивна България" смята да въведе акциз за леки автомобили с мощност на двигателя равна на или по-голяма от 250 киловата (kW), става ясно от публикувани от Министерството на финансите промени в Закона за акцизите и данъчните складове.

Акцизната ставка за употребяваните мощни автомобили се предлага да е в размер на 5 000 евро + 8 евро за 1 kW за разликата над 250 kW. Ставката за новите коли ще е 10 000 евро + 10 евро за 1 kW за разликата над 250 kW.

Новият налог ще се дължи от лицата, които внасят или въвеждат на територията на страната такива леки автомобили.

"Предлаганата мярка е мотивирана както от необходимостта от допълнителни бюджетни приходи, така и от стремежа към подобряване на данъчна справедливост посредством облагането на стоки с луксозен характер", пише в мотивите. Предложеният праг от 250 kW има за цел да обхване единствено нови и употребявани пътнически автомобили с висока мощност, като са изключени автомобилите със специализирано служебно предназначение, линейките, противопожарните автомобили и автомобилите със специален режим на движение.

Уточнява се, че на допълнително облагане с акциз подлежат - нови и употребявани, пътнически и състезателни автомобили за транспорт, в които броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5 , включително водача, с мощност на двигателя, равна на или по-голяма от 250 kW. Не са леки автомобили специализираните автомобили със служебно предназначение, линейки, противопожарни автомобили и автомобили със специален режим на движение.“

"Въвеждането на акцизно облагане при тази категория автомобили е свързано със създаване на правила за лицата, които ги внасят или въвеждат на територията на страната, както и със специален ред за деклариране и заплащане на дължимия акциз. Предвидено е декларацията да се подава пред компетентното митническо учреждение в определен срок и преди първоначалната регистрация на автомобила в Република България.

В мотивите и оценката на законовите промени не се посочва какви допълнителни приходи очаква правителството от този нов акциз. Няма данни и колко автомобила ще бъдат засегнати от новото облагане.

В момента с акциз се облагат само алкохолните напитки, тютюневите изделия и горивата. Включването на автомобилите с висока мощност и луксозен характер, цели осигуряване на по-справедливо и ефективно данъчно облагане. В тази връзка, с оглед развитието на пазара на моторни превозни средства, се налага разширяване на обхвата на акцизното облагане чрез включване на леките автомобили с мощност на двигателя, равна на или по-голяма от 250 kW. България.