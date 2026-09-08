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САЩ искат напълно да блокират китайските коли

Местните производители оказват натиск на Конгреса за въвеждане на нови ограничения

Днес, 07:06
Властите в САЩ се опитват да прокарат политика за протекционизъм на американските автомобили.
Властите в САЩ се опитват да прокарат политика за протекционизъм на американските автомобили.

Китайските автомобили може практически да бъдат откъснати от американския пазар още преди да са се появили на него. Най-големите производители, опериращи в САЩ, оказват натиск върху Конгреса да приеме регулации, блокиращи коли и ключови автомобилни технологии от Китай през 2026 г. Ограниченията може да не засегнат само големи компании като BYD, Chery или SAIC. Европейски като Mercedes и Volvo, например, също може да имат голям проблем.

Китайските автомобили явно вече са сериозен проблем за производителите, работещи в САЩ, въпреки че все още се срещат много рядко по американските пътища, но никой не ще да чака мащабно навлизане.

 

Компаниите настояват за бързи мерки

Алиансът за автомобилни иновации - организация, представляваща General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Honda и Stellantis, наред с много други, призова Конгреса бързо да приеме ново законодателство, което да блокира достъпа на китайските производители до американския пазар. Индустрията иска ограниченията върху китайските превозни средства, софтуер и хардуер да бъдат въведени преди края на 2026 г.

Джон Бозела, ръководител на Алианса за автомобилни иновации, твърди, че трябва да се предприемат действия, преди китайците да успеят да изградят значителна позиция на американския пазар. В писмо до Конгреса той посочва, че китайските производители на много световни пазари предлагат субсидирани автомобили, оборудвани с обширен софтуер и системи за свързаност.

 

Закон за сигурността на свързаните превозни средства

През юли законопроектът му беше единодушно одобрен от Сенатската комисия по търговия. Това означава, че официално е препратен за по-нататъшна законодателна работа и може да бъде гласуван от Сената. Ако Конгресът приеме новите регулации, BYD, Chery, SAIC и други китайски производители практически ще бъдат затворени към пазара в САЩ още преди да започнат да продават там в голям мащаб.

Алиансът освен това е настоял регулациите да попречат на министерството на търговията да издава специални разрешителни на китайски компании. Точно в този контекст са споменати директно BYD, Chery и SAIC Motor.

 

BYD, Chery и Xiaomi практически не продават коли в САЩ

Ситуацията е необичайна, тъй като най-популярните китайски марки леки автомобили в момента нямат редовни продажби в САЩ. BYD не предлага леки автомобили там, въпреки че има присъствие чрез производството на електробуси в Калифорния. Chery, SAIC, NIO, XPeng, Li Auto и Xiaomi също нямат официални представителства в САЩ.

Затова предложените ограничения са предимно с превантивен характер. Американските производители наблюдават бързото развитие на китайските конкуренти в Европа и искат да създадат бариери, преди подобно разширяване да започне в Щатите.

 

САЩ ограничават китайските технологии

Спорът около китайските автомобилни технологии започна още през февруари 2024 г., когато президентът Джо Байдън нареди разследване на потенциалните рискове около автомобили, свързани с интернет и използващи технологии, произхождащи от Китай.

През септември 2024 г. беше приет проект на регулация за китайския софтуер и хардуер, използван в автомобилите, а през януари 2025 г. администрацията на Байдън прие нови регулации. Законът, действащ от 14 януари 2025 г., забранява вноса и продажбата на превозни средства, използващи определени китайски или руски комуникационни системи и технологии за автономно шофиране. Това включва технологии, свързани с Wi-Fi, Bluetooth, клетъчна свързаност, телематика и автономни системи.

Забраната беше оправдана от съображения за национална сигурност. Съвременните автомобили използват Bluetooth, Wi-Fi, клетъчна връзка и сателитни комуникационни решения. По този начин те може да събират големи количества данни за потребителите и за околната среда.

Американските власти решиха, че използването на китайски технологии в такива системи може да е риск за сигурността. Настоящата инициатива има за цел да консолидира съществуващите ограничения във федералното законодателство, така че промените да изискват одобрение от Конгреса и подпис от президента.

 

Възможност за утежняване на ограниченията

Законът за сигурността на свързаните превозни средства, който в момента се обработва в САЩ, предлага много по-широки ограничения върху вноса от Китай в сравнение с действащите от 2025 г. Неговите разпоредби директно говорят за забрана на вноса на самите превозни средства. Той също така определя максималния праг за китайските компании да споделят дадена марка.

Именно тази разпоредба в момента изглежда като най-голямото препятствие по пътя към бързото приемане на новия закон. Става дума за възможна забрана за продажба на автомобили в САЩ от компании, в които китайски субекти притежават повече от 15% от акциите. Ако законът бъде приет в настоящата формулировка, Mercedes, например, ще трябва да се сбогува с американския пазар. Китайските инвеститори притежават общо почти 20% от акциите в германската компания.

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