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Зелените коли отново излязоха на мода

Броят на автомобилите в този цвят се е увеличил 5 пъти за 10 години

Днес, 09:20
Близо 1/4 от колите Dacia Duster през 2026 г. са в зелен цвят
Близо 1/4 от колите Dacia Duster през 2026 г. са в зелен цвят

Зеленият цвят постепенно се превръща в устойчива тенденция в автомобилната индустрия.

Това показва изследване на компанията за оценки и сравнения на цените на употребявани коли AutoUncle. Според данните, делът на зеления цвят за 10 години се е увеличил от около 1% (в автомобилите от моделната 2016-а) до близо 6% (в тези от моделната 2026-а) - т.е. петкратен ръст. Затова пък кафявият цвят е в регрес - за същия период делът му от 2,9% е намалял на 0,5%.

Сред автомобилите от 2026 г., зелени са 7% от електрическите, 6% от хибридите, 5% от бензиновите и 4% от дизеловите коли. Този цвят набира популярност сред SUV-моделите, седаните и хечбеците. Разликата между отделните марки обаче е огромна - почти 1/4 от Dacia Duster в изследваната извадка са били зелени, докато от Volkswagen - по-малко от 2%. 

Тази тенденция вече не се ограничава само до употребяваните коли. Статистика сочи, че 100 715 нови зелени автомобила са регистрирани на най-големия европейски пазар – германския, от януари до ноември 2025 г. Това представлява 26,5% увеличение на годишна база.

Новите червени автомобили в Германия пък са 101 706 и това е увеличение от едва 991 бройки. За сравнение - през 1992 г. червеният цвят е съставлявал 27,5% от германския пазар, а сега е само 3,9%.

В същото време традиционната неутрална палитра губи позиции. Делът на сиво-сребърните, черните и белите автомобили сред новите регистрации е намалял от 79,5% на 77,8%. В изследването на AutoUncle, дялът на белия цвят е намалял от 22% на 18% за десет години, сребристото от 8% на 5%, а червеното от 6% на 4%.

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