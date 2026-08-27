Защо колата харчи повече от рекламираното

Pixabay Разходът на гориво при шофиране се определя от много фактори и нерядко се различава от стандартния, зададен от производителя

Разликата между данните в паспорта и действителния разход на гориво не е задължително да показва неизправност на превозното средство. Данните на Европейската комисия, събрани от милиони превозни средства, показват, че бензиновите и дизеловите автомобили при нормална употреба консумират средно около 20% повече гориво, отколкото показва лабораторният цикъл WLTP.

Посоченият разход на гориво е насока, а не обещание

Специфицираните стойности се получават чрез стандартизирани тестове. Основната им цел е да позволят сравнения между различни превозни средства при сходни условия.

Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (EPA) изрично предупреждава, че действителният разход на гориво на дадено превозно средство може да се различава от посочените стойности. Резултатите се влияят от стил на шофиране, метеорологични условия, пътища, температура, използване на климатичната система, техническото състояние на превозното средство и много други фактори.

Европейските данни ясно сочат колко значителна може да е разликата

Европейската комисия анализира данни от бордовите системи за наблюдение на разхода на гориво на 2,2 млн. превозни средства, регистрирани в ЕС за първи път през 2021 г., и още 740 000, регистрирани през 2022 г.

За бензиновите автомобили от 2021 г. действителният разход на гориво е бил средно с 19,8%, или 1,2 л/100 км, по-голям от официалната стойност по WLTP. За дизеловите разликата е 18,2%, или 1,1 л/100 км. За превозните средства от 2022 г. отклонението е съответно 21,1% и 17,1%.

Така че, ако колата ви харчи 8–8,5 л/100 км, вместо официално рекламираните 7 л/100 км, това не показва неизправност.

Стилът на шофиране значително променя резултатите

Една от най-забележимите причини за прекомерен разход на гориво се намира зад волана. Рязкото ускорение, интензивното спиране и високите скорости вдигат разхода. Според Центъра за данни за алтернативни горива към Министерството на енергетиката на САЩ, агресивното шофиране може да накара колата да гори 15-30% повече на магистрала и с 10-40% в трафик с често спиране и потегляне.

EPA посочва намаляването на скоростта, плавното ускорение и спиране, съкратената работа на двигателя на празен ход и комбинирането на няколко кратки пътувания в едно, като ключови начини за намаляване на разхода.

Задръстванията също влияят

Кола, заседнала в задръстване, продължава да консумира гориво, но минимално увеличава пробега си. В резултат стойността на литрите на 100 км бързо се увеличава. И към това се добава постоянното ускорение след чести спирания. Това означава, че рекламираният разход при градско движение се вдига, защото, особено, в големи градове и пикови часове, задръстванията са неизбежни.

Кратките пътувания увеличават разхода

За един двигател не всички километри са еднакви. След студен старт, силовото предаване отнема известно време, за да достигне работна температура, поради което серия от кратки пътувания може да бъде по-неефективна от едно дълго. EPA препоръчва комбинирането на няколко кратки пътувания, когато е възможно. Това позволява на превозното средство да се е затоплено през по-голямата част от времето. Този ефект е особено забележим през зимата, когато загряването отнема повече време.

През зимата колата харчи повече

Ниските температури са друга потвърдена причина за несъответствия с номиналните данни за разход на гориво. В лабораторни тестове, проведени от Министерството на енергетиката на САЩ, типичен бензинов автомобил има приблизително 15% по-голям разход на гориво при градско шофиране при температури около -7°C, отколкото при 25°C.

В реални условия това може да включва кратки пътувания, по-дълги периоди на загряване и използване на допълнителни консуматори на енергия.

Багажниците на покрива и излишният товар

Всяко допълнително съпротивление изисква енергия за преодоляването му. Това е особено забележимо при товар, поставен извън превозното средство, защото той намалява аеродинамиката. Проучванията показват, че големите външни товарни системи по време на шофиране по магистрала са вдигнали разхода на гориво с до няколко десетки процента, в зависимост от скоростта и конфигурацията.

Поради това EPA препоръчва премахването на ненужните покривни багажници и избягването на постоянно носене на излишен товар. За градски автомобил няколко десетки допълнителни килограма обикновено не са основната причина за внезапно увеличение на разхода на гориво, но когато се комбинират с други фактори, разликата постепенно се натрупва.

Налягането в гумите не трябва да се игнорира

Недостатъчно напомпаните гуми влияят. Поддържане на препоръчителното налягане в гумите може да подобри разхода на гориво средно с 0,6% и до 3% в някои случаи. Намаляването на средното налягане в гумите с 0,07 бара, е свързано с вдигане на разхода с приблизително 0,2%.

Ефектът от една недонапомпана гума може да изглежда малък, но налягането в гумите едновременно влияе върху управлението, износването на грайфера и съпротивлението при търкаляне. .

Маслото да отговаря на изискванията на производителя

Моторното масло също може да повлияе на разхода на гориво. Препоръчаният от производителя на автомобила вид масло може да направи разлика от приблизително 1-2%, в сравнение с използването на грешен вискозитет. Това не означава, че трябва да преминете към възможно най-течното масло, за да пестите гориво. Трябва да се съсредоточите върху допустимите отклонения и вискозитета, посочени от производителя на двигателя.





Кога високият разход показва повреда

Ако колата консумира приблизително едно и също количество гориво от дълго време, а след това разходът се увеличава забележимо при подобни маршрути, метеорологични условия и стил на шофиране. Това сочи проблем с техническо състояние. Данните на EPA сочат, че при отстраняване на дефекти или на проблем с лоша поддръжка, подобрението в разхода е около 4%, макар действителният резултат да зависи от конкретната неизправност.

В някои случаи въздействието може да бъде много по-голямо. Например оправянето на дефектен кислороден сензор подобрява представянето на колата значително. Оправяне на проблем с накладките на спирачките или с трансмисията - също.



Филтърът за твърди частици

Съвременните автомобили имат друга, по-малко очевидна причина за временно увеличение на разхода на гориво: почистването на филтъра за твърди частици. Ръководствата на Volvo ясно сочат, че колата може временно да харчи повече по време на автоматична регенерация на филтъра. Процесът обикновено отнема около 10-20 минути.

Кратките пътувания и ниските температури може да попречат на нормалната регенерация, тъй като двигателят няма време да достигне необходимата работна температура. Затова производителят предупреждава, че продължителната работа на дизелов двигател на къси разстояния и при ниски скорости може да създаде проблеми с почистването на филтъра.

Този проблем вече не се ограничава само до дизелите. Ръководството на Volvo за бензиновия XC40 Mild Hybrid от 2026 г. също посочва, че активната регенерация на филтъра за твърди частици може временно да увеличи разхода.

Въздушният филтър не е универсално обяснение

Един от най-често срещаните съвети при увеличен разход на гориво е незабавната смяна на въздушния филтър. При съвременните коли обаче връзката не е толкова проста.

Националната лаборатория в Оук Ридж тества съвременни бензинови и дизелови автомобили с чисти и със силно замърсени въздушни филтри. Не е открита измерима промяна в разхода. Запушеният филтър обаче намалява максималната мощност и влошава ускорението.

При по-стар карбураторен автомобил обаче, запушеният филтър влияе на разхода. Така че - да, смяната на филтъра е необходима, но не е универсална причина за висок разход в съвременен двигател с впръскване на гориво.

Дори бордовият компютър може да греши

Преди отстраняване на неизправности е важно да се уверите, че самият разход е измерен правилно. AAA тества 16 автомобила на динамометър и сравнява действителния разход с показанията на бордовите системи. Средната грешка е относително малка - 2,3%, но за някои коли отклонението достига 6,4%. При кратки маршрути точността може да се колебае още повече.

Това означава единствено, че данните на таблото невинаги дават обективна картина. Много по-полезно е да се следи средният разход на гориво при няколко зареждания.