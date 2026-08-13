Вредните шофьорски навици, които убиват двигателя

Съвременните автомобили се карат (почти) без поддръжка, но това не означава, че шофьорите трябва единствено редовно да сменят маслото на двигателя. Има много навици, които негативно влияят на компонентите на автомобила и в крайна сметка го убиват.

Никога не добавяйте масло в горещ двигател

Обикновено един изправен двигател не изисква доливане на масло между смените, но някои имат увеличен разход, особено при пътуване на дълги разстояния. Ниското ниво на масло е нещо, което трябва да се коригира възможно най-скоро, но не трябва да се действа твърде рязко.

Ако двигателят е горещ и се долее масло при околната температура, може да настъпи локално свиване на металната глава на цилиндъра. Когато двигателят е голям (например V6 или V8) е много вероятно този елемент да се повреди. Затова е безопасно да се изчака десетина минути, преди да се долее масло. В противен случай ремонтът може да излезе много скъпо.

Бързо изключване след дълъг път

Това е една от често срещаните грешки, които са особено драматични при турбодвигателите, тъй като при тях маслото е отговорно за разсейването на топлината. Затова изключването на горещ, работил дълго двигател не е добра идея. Особено, ако спираме след по-дълго пътуване или след агресивно каране.

Струва си двигателят да бъде оставен да работи на празен ход половин до две минути. Това ще позволи на всички елементи да се поохладят.

Не претоварвайте студен двигател

Когато двигателят е студен, коефициентът на триене между движещите му се части и трансмисията е висок. Вискозитетът на маслото при такива условия обаче затруднява ефективното смазване, а обогатената смес измива масления филм от цилиндрите. Затова трябва да се избягва използването на пълна мощност, докато двигателят не достигне работна температура (около 90°C).

Не забравяйте за правилното налягане на маслото

Струва си редовно да проверявате състоянието на маслото и да доливате, ако е необходимо. Трябва да се има предвид, че автомобилът може да съобщи внезапен спад в налягането на смазката (например при завой). Ако оборотите са високи и ситуацията продължава повече от две секунди, съществува много сериозен риск от задържане на двигателя. Друга опасност е прегряването (маслото абсорбира значително количество топлина).

Двигателите с вътрешно горене не обичат къси разстояния

Ежедневната употреба на колата на къси участъци от пътя не вещае нищо добро за издръжливостта на двигателя. Незагрято масло означава по-лошо смазване и ускорено износване. Изследвания, проведени от много производители, показват, че един цикъл на стартиране и загряване на двигателя съответства на износването, причинено от 300-500 км каране по пътищата. Това показва колко голямо е износването на студения двигател.

Не дръжте двигателя на ниски обороти

Много шофьори се опитват да карат икономично, което на практика се свежда до каране при ниски обороти на двигателя. Това невинаги е полезно и невинаги пести гориво. Особено когато има по-тежки натоварвания (изкачвания, ускорение, висока предавка и натиснат педал на газта), ниските обороти вредят на двигателя. Претоварват се основни части, като втулки, колянов вал, двумасов маховик и бутала, които може направо да бъдат унищожени.