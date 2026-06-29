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"Форд" върна на работа инженери заради лошо качество на ИИ

29 Юни 2026
Pixabay

Автомобилният производител "Форд" съобщи, че е наел отново инженери, след като изкуственият интелект не е успял да даде резултати, съответстващи на техните умения.

В опит да се възползва от предимствата на технологията, за да намали разходите и да повиши производителността, американският автомобилен производител я внедри в някои сфери от дейността си, включително за проверка на качеството.

 "Блумбърг" обаче твърди, че компанията е наела отново над 300 ветерани инспектори по качеството, за да компенсира недостатъците на автоматизираните системи.

"Изкуственият интелект е фантастичен инструмент, но е толкова добър, колкото информацията, която използвате, за да го обучите", каза пред репортери Чарлз Пуун, вицепрезидент по автомобилно хардуерно инженерство в компанията.

Американският автомобилен производител е сред многото компании, които се възползваха от шума около изкуствения интелект, особено на фона на ентусиазма на Уолстрийт относно потенциала на технологията за увеличаване на печалбите.

През октомври главният оперативен директор на "Форд" Кумар Галхотра заяви, че фирмата внедрява в заводите си 900 камери, задвижвани от изкуствен интелект,  които да откриват проблеми и да не се стига до прекъсване на доставките. Камерите обаче не са оправдали очакванията.

За подобряване на технологията са били наети опитни техници, които също така обучават по-младите работници в компанията. В прессъобщение, отбелязващо новината, компанията пише, че "постигането на най-добро качество изисква значително обновяване на талантите". Това включва наемане на около 300 инженери ветерани, които могат да приложат на практика десетилетия опит.

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Ключови думи:

Форд, изкуствен интелект

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