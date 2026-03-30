Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Учениците ще учат за изкуствен интелект още от 1. клас

В 5. клас те ще задават задачи на изкуствения интелект, а в 8. клас - ще откриват грешките му

01 Апр. 2026
Pixabay
По компютърно моделиране най-малките ученици ще се учат да създават визуални изображения с помощта на ИИ.

Още от 1. клас българските ученици ще се запознават с изкуствения интелект. Това предвиждат предложени от МОН промени в наредбата за общообразователната подготовка, с които сегашните резултати от обучението по различните предмети се надграждат с нови, свързани с ИИ. От ведомство са представили и проект на рамка за ИИ грамотност в училище.

На този фон, някои държави, като Швеция, се връщат от дигитално към хартиено образование - те наблягат отново на хартиените учебници, забелязвайки увеличаваща се функционална неграмотност у децата.

По български език от учениците от 1 до 4. клас ще се изисква да изграждат връзка между езиковата и дигитална грамотност, да разпознават автоматично генериран текст и да проявяват критично отношение към достоверността на информацията. Между 5-8. клас те следва да анализират различията между текст, написан от човек, и такъв, генериран от изкуствен интелект, между 8-10 клас - да различават подвеждащи внушения и симулации на човечност от изкуствен интелект, а в 11 -12. клас - да усъвършенстват уменията си за редактиране на текст с помощта на ИИ.

По литература най-малките от 1 до 4. клас ще ползват ИИ за изпълнение на учебни задачи и за развиване на критическото мислене. В прогимназия те ще се учат да създават текстове с етична употреба на изкуствен интелект, в първи гимназиален етап - да използват ИИ за извличане на информация от различни източници, а във втори - за изследване на влиянието му върху културата и комуникацията.

По математика в началния етап децата ще използват ИИ за формиране на умения за логическо мислене, анализ и обработване на информация, като ще следват прости алгоритми за постигане на цел. В прогимназия ще учат умения за отговорно и етично използване на изкуствения интелект, а за по-големите целта ще е да откриват закономерности, да визуализират данни, обекти и тела, да генерират модели и графики на фигури, както и да моделират зависимости и прогнозират данни.

По компютърно моделиране най-малките ученици ще се запознават с основите на ИИ и ще се учат да създават визуални изображения с негова помощ. В прогимназия ще го ползват за критична оценка на информация, както и за оптимизиране на дигитално съдържание и програми.

По информатика като очаквани резултати от обучението между 8 и 10. клас е записано, че учениците следва да разпознават приложенията на изкуствения интелект в съвременните технологии, а по информационни технологии в този етап - да разпознават манипулативни техники като deep-fake и clickbait и използват интелигентни асистенти и чатботове за решаване на задачи.

По история изкуственият интелект ще се ползва за интерпретиране и представяне на историческа информация от по-малките, а от по-големите - за анализ на тенденции, визуализации и прогнозиране на получени чрез ИИ явления, както и за критично отношение към интерпретацията им.

По география в прогимназия новата технология ще служи за проучване, обобщение и представяне на географска информация, а между 8-10. клас - за интерпретиране на географска информация и критично отношение към генерирани от ИИ решения.

По философия учениците ще трябва да култивират "съзнание за етичните измерения на ефектите от приложенията на изкуствения интелект", а по гражданско образование - да проверяват с помощта на ИИ достоверността на информацията и да знаят как да се предпазват от дезинформация и манипулативни съдържания.

По изобразително изкуство между 5-8. клас учениците ще формират умения за оценка на стил, оригиналност и авторство на дигитална творба, а между 8-10. клас - за създаване на „хибридни“ произведения  и етично отношение към проблемите, свързани с авторското право.

 

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

изкуствен интелект, наредба

Още новини по темата

Създателите на "Тик Ток" изплашиха Холивуд
03 Апр. 2026

Чатботовете с ИИ угодничат и дават лоши съвети

27 Март 2026

Изкуствен интелект връща покойния Вал Килмър на екрана
19 Март 2026

В Южна Корея хората над 65 години се справят с депресията чрез AI "внуци"

17 Март 2026

Изкуственият интелект влиза в болниците у нас
16 Февр. 2026

Изкуствен интелект в час - вредител или помощник
16 Февр. 2026

И изкуственият интелект се "храни" с въглища
14 Февр. 2026

МОН включва изкуствения интелект в учебните програми
10 Февр. 2026

Бил Гейтс прогнозира сътресения в пазара на труда заради ИИ
18 Яну. 2026

Започват тестове на първото лекарство, разработено от ИИ
13 Яну. 2026

50% от учителите са ползвали изкуствен интелект поне веднъж
10 Яну. 2026

В Китай изкуственият интелект работи като полиция
07 Дек. 2025

МОН добавя ново състезание по изкуствен интелект
07 Ноем. 2025

Съдът отмени цялата наредба за граничен здравен контрол
27 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Шансът за редовно правителство падна с 90%
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?