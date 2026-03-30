Учениците ще учат за изкуствен интелект още от 1. клас

Още от 1. клас българските ученици ще се запознават с изкуствения интелект. Това предвиждат предложени от МОН промени в наредбата за общообразователната подготовка, с които сегашните резултати от обучението по различните предмети се надграждат с нови, свързани с ИИ. От ведомство са представили и проект на рамка за ИИ грамотност в училище.

На този фон, някои държави, като Швеция, се връщат от дигитално към хартиено образование - те наблягат отново на хартиените учебници, забелязвайки увеличаваща се функционална неграмотност у децата.

По български език от учениците от 1 до 4. клас ще се изисква да изграждат връзка между езиковата и дигитална грамотност, да разпознават автоматично генериран текст и да проявяват критично отношение към достоверността на информацията. Между 5-8. клас те следва да анализират различията между текст, написан от човек, и такъв, генериран от изкуствен интелект, между 8-10 клас - да различават подвеждащи внушения и симулации на човечност от изкуствен интелект, а в 11 -12. клас - да усъвършенстват уменията си за редактиране на текст с помощта на ИИ.

По литература най-малките от 1 до 4. клас ще ползват ИИ за изпълнение на учебни задачи и за развиване на критическото мислене. В прогимназия те ще се учат да създават текстове с етична употреба на изкуствен интелект, в първи гимназиален етап - да използват ИИ за извличане на информация от различни източници, а във втори - за изследване на влиянието му върху културата и комуникацията.

По математика в началния етап децата ще използват ИИ за формиране на умения за логическо мислене, анализ и обработване на информация, като ще следват прости алгоритми за постигане на цел. В прогимназия ще учат умения за отговорно и етично използване на изкуствения интелект, а за по-големите целта ще е да откриват закономерности, да визуализират данни, обекти и тела, да генерират модели и графики на фигури, както и да моделират зависимости и прогнозират данни.

По компютърно моделиране най-малките ученици ще се запознават с основите на ИИ и ще се учат да създават визуални изображения с негова помощ. В прогимназия ще го ползват за критична оценка на информация, както и за оптимизиране на дигитално съдържание и програми.

По информатика като очаквани резултати от обучението между 8 и 10. клас е записано, че учениците следва да разпознават приложенията на изкуствения интелект в съвременните технологии, а по информационни технологии в този етап - да разпознават манипулативни техники като deep-fake и clickbait и използват интелигентни асистенти и чатботове за решаване на задачи.

По история изкуственият интелект ще се ползва за интерпретиране и представяне на историческа информация от по-малките, а от по-големите - за анализ на тенденции, визуализации и прогнозиране на получени чрез ИИ явления, както и за критично отношение към интерпретацията им.

По география в прогимназия новата технология ще служи за проучване, обобщение и представяне на географска информация, а между 8-10. клас - за интерпретиране на географска информация и критично отношение към генерирани от ИИ решения.

По философия учениците ще трябва да култивират "съзнание за етичните измерения на ефектите от приложенията на изкуствения интелект", а по гражданско образование - да проверяват с помощта на ИИ достоверността на информацията и да знаят как да се предпазват от дезинформация и манипулативни съдържания.

По изобразително изкуство между 5-8. клас учениците ще формират умения за оценка на стил, оригиналност и авторство на дигитална творба, а между 8-10. клас - за създаване на „хибридни“ произведения и етично отношение към проблемите, свързани с авторското право.