Създателите на "Тик Ток" изплашиха Холивуд

Нов модел на изкуствен интелект, разработен от китайската компания зад "ТикТок", разтърси Холивуд тази седмица - не само заради това, на което е способен изкуственият интелект, но и заради отражението му върху филмовата индустрия, пише Би Би Си.

Създаден от технологичния гигант "БайтДенс" (ByteDance), "Сийденс 2.0" (Seedance 2.0) може да генерира видео с кинематографично качество, допълнено със звукови ефекти и диалози и то само от няколко писмени инструкции. Много от клиповете, за които се твърди, че са направени с помощта на "Сийденс" и в които участват популярни герои като Спайдърмен и Дедпул, обиколиха социалните мрежи. Големи студия като "Дисни" и "Парамаунт" бързо обвиниха "Байтденс" в нарушаване на авторски права, но опасенията относно развитието на технологията са по-дълбоки от правните проблеми, които създава.

"Сийденс" беше пуснат без шум през юни 2025 г., но втората версия, която се появи осем месеца по-късно, предизвика голямо вълнение. "Клиповете, направени със "Сийденс" изглеждат като появили се директно от реален производствен процес", казва за Би Би Си Ян-Вилем Блом от креативното студио "Видеостейт". Западните видео модели с изкуствен интелект са постигнали напредък в обработката на потребителските инструкции, за да създават зашеметяващи изображения, добавя той, но "Сийденс" изглежда е свързал всичко заедно. Само една писмена инструкция е достатъчна за създаването на висококачествени видеоклипове.

Така например популярно стана видеото, в което Уил Смит яде спагети. "Сийденс" не само може да направи забележително реалистична версия на звездата, която се нахвърля върху чиния с паста, но и създаде тренд с видеа, в които Смит се бори с чудовище от спагети. Всичко това изглежда и се усеща като високобюджетен филм.

Големите филмови компании се оплакаха от използването на защитени с авторски права герои като Спайдърмен и Дарт Вейдър. "Дисни" и "Парамаунт" поискаха от "Байтденс" да подпишат писма с отказ да използват тяхното съдържание. Япония също разследва "Байтденс" за предполагаеми нарушения на авторски права, след като видеоклипове с изкуствен интелект на популярни аниме герои станаха особено популярни. От своя страна "Байтденс" заяви, че предприема стъпки за "засилване на настоящите предпазни мерки". "Дисни" например подписа сделка за 1 милиард долара със Sora на OpenAI, с който изкуственият интелект може легално да използва изображения на "Пиксар" и "Марвел".

За малките фирми обаче "Сийденс" е твърде полезен, за да бъде игнориран. Изкуствен интелект с такова качество ще позволи на малките компании да създават филми, които надхвърлят бюджета им.