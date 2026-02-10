Медия без
МОН включва изкуствения интелект в учебните програми

По български учениците ще проверяват фактите, дадени от ИИ, чрез съпоставка с други източници

Днес, 10:37
И сега елементи, свързани с ИИ, присъстват в обучението, но МОН предвижда те да се разширят в съответствие със съвременното развитие на технологиите.
Илиана Димитрова
Използването на изкуствения интелект от учениците да бъде заложено във всички учебни предмети. Това предлага министерството на образованието с предложени проекти за оптимизиране на обучението по общообразователната подготовка. Те предвиждат интегриране на съдържание, практическа работа и засилване на междупредметните връзки, като целта е учениците да придобият на ключови компетентности за работа с изкуствен интелект, които да им помогнат да си служат с него разумно.

Промените засягат всички предмети от общообразователната подготовка от 3. до 12. клас, с изключение на обучението по физическо. По български език и литература например учениците в прогимназиалния етап могат да развият компетентности, като проверяват фактологичната коректност на получената от изкуствения интелект информация чрез съпоставка от други източници. Във втори гимназиален етап ще имат възможност да съпоставят свой и генериран от ИИ реферат и да анализират стила, точността и фактологическата коректност на създадения от изкуствения интелект текст. Гимназистите могат също и да изследват влиянието на изкуствения интелект върху езика, културата и комуникацията.

В първи гимназиален етап по математика с помощта на ИИ може да се оценява логическата коректност на изчисления и решения, а по география и икономика - да се обобщава, структурира и представя географска информация за влиянието на човека върху климата. 

В начален етап в часовете по компютърно моделиране акцентът е върху първоначалното запознаване с ИИ и първите стъпки в използването му за творчески проекти, а в прогимназиален вече е предвидено да се използва по-активно за търсене на информация, програмиране и критичен анализ. В 8. клас предметът информатика разширява обхвата си, като включва изкуствения интелект не само като инструмент, но и като обект на изследване. Заложено е учениците да развиват по-задълбочено разбиране на логическите основи на технологиите.

Ако бъдат утвърдени, измененията ще се прилагат от учебната 2026/27 г., като учителите следва да преминат обучения, с които да повишат квалификацията си за работа със и чрез ИИ. 

МОН вече публикува концепции за нови учебни програми по предмети, както и визия за използването на ИИ в българското училищно образование, чието продължение са предложените изменения. Следваща стъпка ще са предложения за промени в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка.

 

