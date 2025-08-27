Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

И Южна Корея забранява телефоните в клас

Очаква се мярката да влезе в сила от март 2026 г.  

Днес, 17:19
У нас забраната за мобилни телефони може да влезе в сила от ноември.
СНИМКА : ИЛИЯНА КИРИЛОВА
У нас забраната за мобилни телефони може да влезе в сила от ноември.

Южна Корея става поредната страна, която забранява използването на мобилни телефони в клас.

Парламентът на страната прие законопроект за забрана на използването на мобилни телефони и други цифрови устройства в класните стаи в цялата страна на фона на нарастващи опасения от въздействието на интензивното използване на социалните медии от младежите, предаде Ройтерс. Очаква се забраната да влезе в сила от март 2026 г.  

Южна Корея е сред най-цифровизираните страни в света. Според допитване на базирания в САЩ Изследователски център „Пю“ 99% от гражданите на страната са онлайн и 98% притежават смартфон. Това е най-високото ниво сред държавите, обхванати от проучване на центъра през 2022 г. и 2023 г. Законодатели, родители и учители обаче твърдят, че използването на смартфони влияе върху академичните постижения на учениците и им отнема време, което биха могли да прекарат в учене.

Южнокорейският законопроект получи подкрепата на управляващите и на опозицията на вчерашното гласуване - той бе приет със 115 гласа „за“ от общо 163. "Пристрастяването на нашата младеж към социалните мрежи е достигнало сериозно ниво", заяви Чо Юн-хун, депутат от опозиционната Партия на народната власт и вносител на законопроекта. "Очите на нашите деца са червени всяка сутрин. Те са в „Инстаграм“ до 02:00 или 03:00 часа сутринта", каза той в изказване в парламента. По думите му има значителни научни и медицински доказателства, че пристрастяването към смартфони има „зключително вредно въздействие върху развитието на мозъка и емоционалното израстване на учениците.

Около 37% от учениците от средни училища и гимназии признават, че социалните мрежи се отразяват на ежедневието им, а 22% изпитват тревожност, ако нямат достъп до профилите си в социалните мрежи, стана ясно от допитване на министерството на образованието от миналата година. Редица училища в Южна Корея вече са въвели собствени ограничения за използването на мобилни телефони, които законопроектът сега прави официални, отбелязва Ройтерс.

Употребата на цифрови устройства ще остане разрешена за ученици с увреждания или за образователни цели. Някои групи за защита на правата на младежите се противопоставят на забраната, като твърдят, че тя ще наруши човешките права на децата. Те поставят под въпрос как би работила, какви са по-широките ѝ последици и дали се справя с първопричината за пристрастяването.

 В редица държави има забрана за мобилни телефони в клас под една или друга форма. Финландия и Франция например са забранили телефоните в по-малък мащаб, прилагайки ограничението само за училища за по-малки деца. Други като Италия, Холандия и Китай са ограничили използването на телефони във всички училища. Австралия също неотдавна разшири забраната за употреба на социални мрежи от страна на юноши. У нас подобна мярка се очаква да влезе в сила през ноември.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Южна Корея, мобилни телефони, училище

Още новини по темата

Забраната на телефони в училище се очаква още през ноември
25 Авг. 2025

Двете Кореи спряха звуковата война
04 Авг. 2025

11 души са застреляни в австрийско училище
10 Юни 2025

Синдикат иска санкции и за родители, ако децата им са с телефони в час

09 Юни 2025

Училище е за ремонт 3 години след... двумилионен ремонт
04 Юни 2025

Южна Корея избра нов президент
04 Юни 2025

Ремонтиран таван падна върху ученици в Пловдив
03 Юни 2025

Родители протестираха срещу религията в училище
08 Май 2025

По религия ще се учи за честност, уважение и прошка
18 Апр. 2025

Президентът на Южна Корея най-сетне е отстранен от поста
04 Апр. 2025

Забраната на смартфоните не защитава децата от опасностите в мрежата
30 Март 2025

2600 огнеборци и войници се борят с пожари в Южна Корея

25 Март 2025

В това училище няма мобилни телефони

24 Март 2025

Държиш се лошо? Двойка!
17 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар