И Южна Корея забранява телефоните в клас

Южна Корея става поредната страна, която забранява използването на мобилни телефони в клас.

Парламентът на страната прие законопроект за забрана на използването на мобилни телефони и други цифрови устройства в класните стаи в цялата страна на фона на нарастващи опасения от въздействието на интензивното използване на социалните медии от младежите, предаде Ройтерс. Очаква се забраната да влезе в сила от март 2026 г.

Южна Корея е сред най-цифровизираните страни в света. Според допитване на базирания в САЩ Изследователски център „Пю“ 99% от гражданите на страната са онлайн и 98% притежават смартфон. Това е най-високото ниво сред държавите, обхванати от проучване на центъра през 2022 г. и 2023 г. Законодатели, родители и учители обаче твърдят, че използването на смартфони влияе върху академичните постижения на учениците и им отнема време, което биха могли да прекарат в учене.

Южнокорейският законопроект получи подкрепата на управляващите и на опозицията на вчерашното гласуване - той бе приет със 115 гласа „за“ от общо 163. "Пристрастяването на нашата младеж към социалните мрежи е достигнало сериозно ниво", заяви Чо Юн-хун, депутат от опозиционната Партия на народната власт и вносител на законопроекта. "Очите на нашите деца са червени всяка сутрин. Те са в „Инстаграм“ до 02:00 или 03:00 часа сутринта", каза той в изказване в парламента. По думите му има значителни научни и медицински доказателства, че пристрастяването към смартфони има „зключително вредно въздействие върху развитието на мозъка и емоционалното израстване на учениците.

Около 37% от учениците от средни училища и гимназии признават, че социалните мрежи се отразяват на ежедневието им, а 22% изпитват тревожност, ако нямат достъп до профилите си в социалните мрежи, стана ясно от допитване на министерството на образованието от миналата година. Редица училища в Южна Корея вече са въвели собствени ограничения за използването на мобилни телефони, които законопроектът сега прави официални, отбелязва Ройтерс.

Употребата на цифрови устройства ще остане разрешена за ученици с увреждания или за образователни цели. Някои групи за защита на правата на младежите се противопоставят на забраната, като твърдят, че тя ще наруши човешките права на децата. Те поставят под въпрос как би работила, какви са по-широките ѝ последици и дали се справя с първопричината за пристрастяването.

В редица държави има забрана за мобилни телефони в клас под една или друга форма. Финландия и Франция например са забранили телефоните в по-малък мащаб, прилагайки ограничението само за училища за по-малки деца. Други като Италия, Холандия и Китай са ограничили използването на телефони във всички училища. Австралия също неотдавна разшири забраната за употреба на социални мрежи от страна на юноши. У нас подобна мярка се очаква да влезе в сила през ноември.