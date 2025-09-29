Медия без
"Без екран" - деца творят без мобилни телефони

Тийнейджърите забравят за устройствата, ако са в правилната среда, показва първият по рода си български младежки формат

Днес, 09:59
"Без Екран" стартира на 30 септември в Ютуб.
На фона на бурните дискусии "за" или "против" забраната на мобилните телефони в училище един социален проект показва, че младежите напълно могат да забравят за устройствата си, ако са в правилната среда и с подходящи занимания.

"Без екран" е първият по рода си български младежки формат, създаден специално за тийнейджъри, казват Николай и Боряна Нинови, креативни продуценти на проекта, който се финансира по Национален фонд "Култура". Като родители на четири деца двамата решават да създадат алтернатива на часовете пред екрана. "Проектът е вдъхновен от актуалния проблем със зависимостта на подрастващите към телефоните и социалните мрежи. Той показва обратната страна - млади хора, които намират среда за движение, изява и креативност чрез спортни предизвикателства и творчески задачи", казват те. По думите им "Без екран" е доказателство, че днешните тийнейджъри могат да бъдат активни, креативни и вдъхновяващи, когато попаднат в среда с правила, спорт и изкуство.

Премиерата на "Без екран" е на 30 септември - предаването ще се излъчи в канала на Movarte Studio в YouTube в 19 ч. В него участват мотивирани деца между 11 и 17 г., които развиват таланта си с помощта на утвърдени ментори - Михаела Павлова - ментор по актьорско майсторство, Ралица Мерджанова - по танцово изкуство и Емил Видев - по акробатики и каскади. Водещи са Димитър Господинов - Гуспата и Яни Андреев, като към каузата се присъединяват и популярни лица като Роби и Адриян Гугов, създали оригинална песен с участниците, както и инфлуенсърите Ицака и Бубето, които вдъхновяват младите таланти.

Предаването може да гледа в Ютуб, както и в TikTok, Facebook и Instagram.

 

 

