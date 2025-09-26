Медия без
Армията на Южна Корея стреля по кораб на КНДР

Севернокорейският търговски съд е нарушил Северната гранична линия между двете държави

Днес, 06:30
През авуст Великобритания изпрати две свои фрегати във военноморска база в Пусан, Южна Корея, като част от засилването на сътрудничеството в областта на сигурността в Индо-Тихоокеанския регион
През авуст Великобритания изпрати две свои фрегати във военноморска база в Пусан, Южна Корея, като част от засилването на сътрудничеството в областта на сигурността в Индо-Тихоокеанския регион

Южнокорейски военни части стреляха предупредително по посока на севернокорейски търговски кораб, пресякъл морската граница между двете страни в спорните води край западния бряг на Корейския полуостров. Инцидентът е възникнал северозападно от остров Баенгньонг около 5:00 ч. сутринта (23:00 българско време).

Преди стрелбата военните от Южна Корея са отправили гласови предупреждения и цялата операция е следвала стандартния протокол, се казва още в изявление на Обединения комитет на началник-щабовете на Южна Корея по повод навлизането на кораба на КНДР. Според съобщението, впоследствие нарушителят се е оттеглил.

Във водите около т.нар. Северна гранична линия, очертана след Корейската война от 1950-1953 г., в миналото имаше и смъртоносни военноморски сблъсъци. КНДР не признава Северната линия за граница и редовно я нарушава, а инцидентът стана два дни след като Южна Корея проведе учения с бойна стрелба на Северната линия.

Двете Кореи технически са в състояние на война, защото Корейската война от 1950-53 г. приключи с примирие, а не с мирен договор.

Президентът на Южна Корея Ли Дже Мюн, който встъпи в длъжност през юни, обеща по-миролюбив подход към Пхенян в сравнение с предшественика си Юн Сук Йол, който беше по-агресивен. На 23 септември в ООН Ли обеща да работи за прекратяване на „порочния кръг“ на напрежението с КНДР, обещавайки да не се стреми към промяна на режима в северната съседка.

