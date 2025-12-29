Медия без
КНДР изстреля серия крилати ядрени ракети

Вождът Ким Чен Ун лично наблюдава и напътства демонстрацията на военна мощ

Днес, 05:40
Момент от изстрелването на една от крилатите ракети, излъчен по севернокорейската държавна телевизия
Севернокорейският вожд Ким Чен Ун лично наблюдава и напътства изстрелването на нови стратегически крилати ракети с голям обсег и така "потвърди целостта на ядрената мощ и готовността за контраатака пред лицето на заплахи за сигурността", обяви държавната медия KCNA.

Ким Чен Ун, който е провъзгласен и за върховен главнокомандващ и маршал на Корейската народна армия, е изразил „голямо удовлетворение“, наблюдавайки как крилатите ракети летят по траекторията си над морето западно от Корейския полуостров и улучват целите си.

"Редовната проверка на надеждността и бързата реакция на компонентите на ядрения възпиращ механизъм на КНДР е просто едно отговорно упражнение, защото КНДР е изправена пред различни заплахи за сигурността“, е цитиран вождът на Северна Корея. Той е потвърдил, че страната "ще продължи да посвещава всичките си усилия на неограниченото развитие на своите ядрени бойни сили".

Изстрелването е поредното събитие, на което Ким присъства в рамките на засилената си активност, целяща да подчертае военния и икономическия напредък на КНДР преди IX конгрес на управляващата Корейска работническа партия, насрочен за началото на 2026 г.

Миналата седмица той е наблюдавал лично изграждането на ядрена подводница заедно с дъщеря си, считана за евентуален негов наследник, а също така е присъствал и на изпитателни изстрелвания на ракети земя-въздух с голям обсег. През последния месец Ким е присъствал и на множество откривания на съоръжения, включително фабрики и хотели, тъй като страната се надпреварва да завърши настоящия си „петгодишен план“ за развитие преди конгреса.

 

Потвърждение от Южна Корея

Обединеният комитет на началник-щабовете на Южна Корея потвърди, че военните са засекли изстрелване на множество крилати ракети около 8:00 ч. сутринта в неделя от района на Сунан близо до Пхенян.

Серия от военни активности на КНДР през последната седмица, включително текущата работа по изграждането на ядрена подводница, са „дейности, които подкопават мира и стабилността на Корейския полуостров“, заяви говорител на южнокорейското министерство на отбраната.

Очаква се Северна Корея да проведе допълнителни ракетни изпитания около Нова година, съобщи южнокорейската информационна агенция Йонхап, позовавайки се на южнокорейски високопоставен военен.

Според Хонг Мин, експерт по КНДР в Корейския институт за национално обединение в Сеул, изстрелването в неделя вероятно е тест за подобрение на крилати ракети, способни да носят както конвенционални, така и ядрени оръжия.

