Северна Корея изстреля хиперзвукова ракета

Северна Корея е провела тестово изстрелване на хиперзвукова ракета. Кадри, разпространени от държавната информационна агенция KONA, показват как севернокорейският лидер Ким Чен Ун лично наблюдава тестовете.

Според агенцията ракетите са поразили цели над морето на разстояние около 1000 километра. Агенцията цитира вожда Ким, че поддържането и разширяването на ядрения потенциал на страната са необходими заради "скорошната геополитическа криза и различни международни обстоятелства".

Севернокорейският лидер не уточнява за каква криза става дума, но според някои анализатори, тя може да е свързана с ударите на САЩ срещу Венецуела. Само преди седмица Ким наблюдава и лично напътства изстрелването на нови стратегически крилати ракети с голям обсег, като тогава потвърди "целостта на ядрената мощ и готовността за контраатака пред лицето на заплахи за сигурността".