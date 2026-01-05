Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Северна Корея изстреля хиперзвукова ракета

Днес, 07:44
Севернокорейският вожд Ким Чен Ун наблюдава лично изстрелването.
KONA
Севернокорейският вожд Ким Чен Ун наблюдава лично изстрелването.

Северна Корея е провела тестово изстрелване на хиперзвукова ракета. Кадри, разпространени от държавната информационна агенция KONA, показват как севернокорейският лидер Ким Чен Ун лично наблюдава тестовете.

Според агенцията ракетите са поразили цели над морето на разстояние около 1000 километра. Агенцията цитира вожда Ким, че поддържането и разширяването на ядрения потенциал на страната са необходими заради "скорошната геополитическа криза и различни международни обстоятелства".

Севернокорейският лидер не уточнява за каква криза става дума, но според някои анализатори, тя може да е свързана с ударите на САЩ срещу Венецуела. Само преди седмица Ким наблюдава и лично напътства изстрелването на нови стратегически крилати ракети с голям обсег, като тогава потвърди "целостта на ядрената мощ и готовността за контраатака пред лицето на заплахи за сигурността".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

КНДР, Северна Корея, хиперзвукова ракета

Още новини по темата

КНДР изстреля серия крилати ядрени ракети
29 Дек. 2025

Армията на Южна Корея стреля по кораб на КНДР
26 Септ. 2025

Севернокорейци са изпращани да работят при робски условия в Русия
12 Авг. 2025

Двете Кореи спряха звуковата война
04 Авг. 2025

Директни полети ще свързват Пхенян и Москва
15 Юли 2025

Ким Чен Ун откри луксозен туристически град за руснаци
26 Юни 2025

Ким праща 6000 севернокорейци да възстановят Курска област
17 Юни 2025

Около 600 севернокорейски войници са убити в Курск
30 Апр. 2025

КНДР вече доставя 50% от снарядите за руската армия
21 Апр. 2025

Северна Корея строи най-големия си военен кораб
14 Апр. 2025

Сеул: Северна Корея е пратила още войска в Русия
27 Февр. 2025

Украйна за първи път показа пленени севернокорейци
11 Яну. 2025

Украйна пленила севернокорейски войник
27 Дек. 2024

Няколкостотин севернокорейци са убити или ранени в Курска област досега
18 Дек. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?