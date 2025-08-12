Медия без
Севернокорейци са изпращани да работят при робски условия в Русия

Мъж е бил изпратен директно на работа на строеж на високи жилищни блокове повече от 18 часа на ден

Днес, 14:35
Всичките шестима работници са описали по един и същи начин мъчителните работни дни – събуждане в 6 сутринта и принуда да работят на строежите до 2 часа сутринта на следващата сутрин, само с два почивни дни в годината.
Хиляди севернокорейци са изпращани да работят при робски условия в Русия, за да запълнят огромния недостиг на работна ръка, изострен от продължаващата руска инвазия в Украйна, съобщаша БНР, като се позовава на Би Би Си. 

Москва многократно се е обръщала към Пхенян за помощ във войната, използвайки севернокорейски ракети, артилерийски снаряди и войници. Сега, когато много от руските мъже са убити, въвлечени в сражения или са избягали от страната, южнокорейски разузнавателни служители са заявили пред Би Би Си, че Москва все повече разчита на севернокорейски работници. 

Медията е интервюирала шест севернокорейски работници, които са избягали от Русия от началото на войната, заедно с правителствени служители, изследователи и тези, които помагат за спасяването на работниците. Те подробно са описали как мъжете работят при "ужасни“ условия на труд и как севернокорейските власти затягат контрола си върху работниците, за да ги спрат да бягат. 

Един от работниците е разказал пред Би Би Си, че когато кацнал в Далечния изток на Русия, е бил придружен от летището до строителна площадка от севернокорейски агент по сигурността, който му е наредил да не говори с никого и да не гледа нищо. "Външният свят е наш враг", е казал агентът. Мъжът е бил изпратен директно на работа на строеж на високи жилищни блокове повече от 18 часа на ден. 

Всичките шестима работници са описали по един и същи начин мъчителните работни дни – събуждане в 6 сутринта и принуда да работят на строежите до 2 часа сутринта на следващата сутрин, само с два почивни дни в годината.

