Южнокорейският президент настоява за здравно осигуряване при косопад

Южнокорейският президент И Дже-мьон е инструктирал правителството да обмисли разширяването на общественото здравно осигуряване, за да покрие лечения за косопад, твърдейки, че плешивостта се е превърнала във "въпрос на оцеляване", а не в козметичен проблем за младите хора. Предложението бе обявено по време на брифинг и се сблъска с широк обществен отзвук.

Южна Корея управлява универсална здравноосигурителна схема, която се основава на здравни вноски въз основа на дохода. В момента схемата покрива само косопад, причинен по медицински причини. Повечето лечения за плешивост остават изключени от здравната система.

"Може да има млади хора, които смятат, че е несправедливо, че плащат здравни вноски и не поручават нищо в замята", каза И. Президентът за първи път предложи въпросната промяна в здравното осигуряване по време на неуспешната си президентска кампания през 2022 г. Тогава той бе обвинен в "подмазвачество" и затова я оттегли при втората си кампания.

Предложението подчертава силния фокус на Южна Корея върху външния вид, пише "Гардиън". Проучване сред млади хора от 2024 г. установява, че 98% от анкетираните вярват, че привлекателните хора се справят по-добре от социална гледна точка. Културният натиск е особено голям за жените, които са изправени пред строги очаквания относно грима, грижата за кожата и формата на тялото. За мъжете въпросът се обсъжда по-малко открито, но някои с оредяваща коса избират да си пуснат бретон, за да прикрият косопада, или търсят скъпи лечения.

Предложението на президента идва в чувствителен момент, тъй като здравноосигурителната система на Южна Корея е изправена пред нарастващ финансов натиск. Последните вътрешни прогнози сочат, че системата може да се сблъска с дефицити в размер на 4,1 трилиона вона за 2026 г.

Медицинските специалисти реагират скептично на идеята. Влиятелната Корейска медицинска асоциация заяви, че вместо да се инвестират средства в лечения на косопад, приоритет би трябвало да бъдат леченията срещу рак и други сериозни заболявания.