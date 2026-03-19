Изкуствен интелект връща покойния Вал Килмър на екрана

Актьорът Вал Килмър ще се появи посмъртно във филма As Deep as the Grave („Дълбоко като гроб“) с помощта на изкуствен интелект – решение, което продуцентите на лентата определят като първо по рода си, съобщават от агенция Ройтерс, цитирани и от БТА.

Килмър, известен с ролята си на рок идола Джим Морисън от филма на Оливър Стоун „Доорс“, от „Топ Гън“, „Александър“, „Жега“, „Тумбстоун“, „Светецът“, „Батман завинаги“ и много други, е бил избран за образа на отец Финтън – католически свещеник и спиритуалист, но не е успял да участва в снимките заради усложненията, свързани със здравословното му състояние. Актьорът почина на 65 години през април 2025 г. след дълга битка с рак на гърлото.

Екипът е работил в тясно сътрудничество с управляващите наследството му и дъщеря му Мерседес Килмър, като решението за използване на изкуствен интелект е взето в знак на уважение към „личната му връзка с ролята“, пише Ройтерс. Филмът проследява дейността на археолози, работещи в щата Аризона, и изследва историята на народа навахо. В главните роли са Абигейл Лори и известният от филмите за Хари Потър актьор Том Фелтън.

Продуцентите подчертават, че използваната нова технология ще позволи на Килмър да „изгради исторически значим персонаж“.

Роденият в Калифорния Килмър получава актьорското си образование в известния университет по изкуства „Джулиард скуул“ в Ню Йорк, където, 17-годишен, е най-младият студент, приет в драматичния факултет. В студентските години бъдещият холивудски секссимвол се появява като Орестис в „Макбет“, Ричард III и други постановки по Шекспир. Играе и в пиесата How It All Began", на която е съавтор. След дипломирането си, без никакви отклонения, Вал изгрява на нюйоркската сцена. През 1983 г. участва в The Slab Boys заедно с Шон Пен и Кевин Бейкън.

Дебютира в киното като Ник Ривърс в шпионската комедия „Строго секретно!“ (1984) и оттогава филмите започват да се редуват един след друг. Филмовата критика го определя като „забележителен актьор, чиито брилянтни превъплъщения съчетават външност и интелект; хамелеон в изпълненията си, който играе широк диапазон от роли толкова съвършено, че всъщност е неузнаваем в различните филми. Актьор с неоценен талант". Килмър изгражда кариера, белязана от много роли и често митологизирана репутация на „лошо момче“, допълва Ройтерс.