Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Изкуствен интелект връща покойния Вал Килмър на екрана

Решението актьорът да се появи посмъртно във филм се определя като първо по рода си

Днес, 12:48
ЕРА/БГНЕС
Вал Килмър през 2006-а на нюйоркската премиера на своя филм "Дежавю".

Актьорът Вал Килмър ще се появи посмъртно във филма As Deep as the Grave („Дълбоко като гроб“) с помощта на изкуствен интелект – решение, което продуцентите на лентата определят като първо по рода си, съобщават от агенция Ройтерс, цитирани и от БТА.

Килмър, известен с ролята си на рок идола Джим Морисън от филма на Оливър Стоун „Доорс“, от „Топ Гън“, „Александър“, „Жега“, „Тумбстоун“, „Светецът“, „Батман завинаги“ и много други, е бил избран за образа на отец Финтън – католически свещеник и спиритуалист, но не е успял да участва в снимките заради усложненията, свързани със здравословното му състояние. Актьорът почина на 65 години през април 2025 г. след дълга битка с рак на гърлото.

Екипът е работил в тясно сътрудничество с управляващите наследството му и дъщеря му Мерседес Килмър, като решението за използване на изкуствен интелект е взето в знак на уважение към „личната му връзка с ролята“, пише Ройтерс. Филмът проследява дейността на археолози, работещи в щата Аризона, и изследва историята на народа навахо. В главните роли са Абигейл Лори и известният от филмите за Хари Потър актьор Том Фелтън.

Продуцентите подчертават, че използваната нова технология ще позволи на Килмър да „изгради исторически значим персонаж“.

Роденият в Калифорния Килмър получава актьорското си образование в известния университет по изкуства „Джулиард скуул“ в Ню Йорк, където, 17-годишен, е най-младият студент, приет в драматичния факултет. В студентските години бъдещият холивудски секссимвол се появява като Орестис в „Макбет“, Ричард III и други постановки по Шекспир. Играе и в пиесата How It All Began", на която е съавтор. След дипломирането си, без никакви отклонения, Вал изгрява на нюйоркската сцена. През 1983 г. участва в The Slab Boys заедно с Шон Пен и Кевин Бейкън.

Дебютира в киното като Ник Ривърс в шпионската комедия „Строго секретно!“ (1984) и оттогава филмите започват да се редуват един след друг. Филмовата критика го определя като „забележителен актьор, чиито брилянтни превъплъщения съчетават външност и интелект; хамелеон в изпълненията си, който играе широк диапазон от роли толкова съвършено, че всъщност е неузнаваем в различните филми. Актьор с неоценен талант". Килмър изгражда кариера, белязана от много роли и често митологизирана репутация на „лошо момче“, допълва Ройтерс.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Вал Килмър, изкуствен интелект, As Deep as the Grave

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?