Статуя, подписана от Банкси, цъфна в центъра на Лондон

Познавачи тълкуват скулптурата като сатира на британския имперски дух

Днес, 19:09
Статуята на властен мъж завоевател е на площад "Ватерло" в историческия център на Лондон.
Youtube
Статуята на властен мъж завоевател е на площад "Ватерло" в историческия център на Лондон.

Уличният художник Банкси потвърди, че голяма статуя, появила се в центъра на Лондон, е негово дело, съобщи Би Би Си. Скулптурата, която носи неговия подпис на постамента, изобразява мъж в костюм, който върви напред, държейки знаме, което покрива лицето му. Тя се намира на площад „Ватерло“, при църквата „Сейнт Джеймс“ - исторически район, известен с грандиозната си архитектура и статуите на Едуард VII, Флорънс Найтингейл и мемориала за Кримската война.

След като статуята привлече тълпи любопитни от появата си в сряда, Банкси потвърди, че творбата е негова, като публикува видеоклип в профила си в Инстаграм днес следобед. Подписът на Банкси е гравиран върху пиедестала. Тя е поставена пред позлатената скулптура на Атина на фасадата на клуб „Атенеум“.

Джеймс Пийк, създател на подкаст поредицата на Би Би Си „Историята на Банкси“, коментира, че знамето на изобразения властен мъж в разцвета на силите си с издут гръден кош напълно закрива погледа му, поради което е на път да падне от пиедестала. Той добавя, че Банкси е „постигнал още един фантастичен удар... позиционирането му е абсолютно нокаутиращо“. „Ние трябва да се изправим пред факта, че Великобритания има имперска история, пълна с експанзии, и част от това е и един вид краен национализъм, който Банкси абсолютно ненавижда. Всяко негово произведение е кампания“, обяснява Пийк.

Банкси е добре познат с често противоречивите си творби, пръснати по света, но най-новите му работи са позиционирани в Лондон. През декември в Бейсуотър се появи стенопис на две деца, лежащи на земята, докато през септември той потвърди, че е нарисувал сцената в комплекса на Кралския съд - протестиращ, лежащ на земята, държащ опръскан с кръв плакат, докато съдия се извисява над него, размахвайки чукче. През 2024 г. най-известният уличен художник създаде в покрайнините на британската столица композиция с животни, включваща коза, слонове, горила, други маймуни, пирани, носорог и пеликани.

Всеки път произведенията биват инсталирани тайно, а по-късно авторството на Банкси е било потвърждавано с негови публикации в профила му в Инстаграм. Те се появяват както на частни сгради, така и на обществени места, и биват широко тълкувани като политически изявления. Често скоро след това те са премахвани от властите.

Подписът на постамента и публикация в социалната мрежа удостоверяват авторството на Банкси.
 YouTube Подписът на постамента и публикация в социалната мрежа удостоверяват авторството на Банкси.
