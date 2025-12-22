Два еднакви графита на Банкси се появиха в Лондон

Неуловимият уличен художник Банкси потвърди, че стои зад нов графити стенопис, които се появи в Бейсуотър, Западен Лондон, съобщи Би Би Си.

Творбата изобразява две деца, които лежат на земята, обути с гумени ботуши, палта и зимни шапки с помпони, като едно от тях сочи нагоре към небето. Той е нарисуван върху стена над ред от гаражи на Кралската конюшня и за пръв път е забелязан вчера следобед. Според Би Би Си Банкси е отговорен и за идентично изображение, което се появи пред кулата Centre Point в Централен Лондон в петък, въпреки че негови представители са потвърдили само, че творбата в Бейсуотър е негова.

Артистът, чиято самоличност остава забулена в тайнственост, съобщи за новата си творба по обичайния начин - чрез пост в Инстаграм.

По повод графита на Centre Point артистът Даниел Лойд-Морган коментира за Би Би Си, че според него мястото е избрано, за да се обърне внимание на бездомните деца. "Има много деца, които не си прекарват добре на Коледа", казва той. Лойд-Морган добави, че хората, преминаващи край графита, "го пренебрегват", добавяйки: "Това е натоварено място. Мъчително е, че хората не спират. Те подминават бездомните и не ги виждат, когато лежат на улицата."

"Все едно гледат звездите. Децата сочат нагоре, сякаш гледат Полярната звезда", сподели още впечатленията си от стенописа Лойд-Морган.

Междувременно хотелът Walled Off на Банкси във Витлеем, който затвори врати след атаките срещу Израел на 7 октомври 2023 г. и последвалата война в Газа, отвори отново врати като "културна платформа", съобщава Artprice.bg.

Художникът откри къщата за гости до стената на Западния бряг през 2017 г. Почти всеки прозорец гледа към 9-метровата бетонна стена, покрита с бодлива тел, рекламирана на уебсайта му като "най-лошата гледка в света". Хотелът с девет стаи функционира като музей, художествена галерия, книжарница и магазин за бои и е замислен и като туристическа атракция.

Уисам Салсаа, управителят на къщата за гости, коментира пред The ​​Art Newspaper: "Затварянето на вратите ни по време на опустошителното нападение над Газа не беше лесно решение - и сега отваряме отново с надежда." Той добави, "чрез художествената галерия на хотела и с изключителната работа на палестински художници, той е живо свидетелство за устойчивостта, идентичността и несломимия дух на хора, които отказват да изчезнат."

Цените за настаняване варират от 70 долара за нощувка до 495 долара за луксозния президентски апартамент. Повече от 20 оригинални произведения на Банкси остават изложени в целия имот, който британският художник финансира и създаде, "за да наруши комфорта", казва още Салсаа. "Нашите отворени врати са символ на нашия ангажимент да споделяме историите, които трябва да бъдат чути, и да предлагаме пространство, където изкуството продължава да говори, когато думите не могат."

Активизмът на Банкси в ивицата Газа и окупирания Западен бряг започва преди повече от две десетилетия със създаването на серия от графити, нарисувани от палестинската страна на стената. Творбите включват вече емблематичния силует на младо момиче, издигнато към небето от букет балони, и плъх, въоръжен с прашка, въпреки че много от произведенията оттогава са премахнати от израелските власти.